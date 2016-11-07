焦点：公债或许不再是“安全”资产 投资者心中警笛拉响

图为人民币、日圆、美元、欧元、英镑、瑞郎和卢布等货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦11月4日 - 投资者一头扎进购买超长期公债的热潮中，希望提升自金融危机以来十分菲薄的回报率，但如果央行升息，他们可能面临巨额亏损。

缓慢的经济成长、不断下滑的通胀率、超宽松货币政策以及央行购债举措，导致收益率大跌。为了追求多几个基点的回报，投资者竞相购买那些到期年限越来越长的债券。

政府为了能继续以创纪录低点的借贷成本进行融资，也不得不把发行债券的年限越拉越长。摩根大通全球公债指数显示，随着大量30年期和50年期债券的发行，公债平均到期年限已经从2011年8.5年延长至9.8年，说明这个规模高达数以万亿美元计的市场发生了重大转变。

然而，如果央行决定升息，债券价格将会下跌，超长债的跌幅则会更大。

基金经理们认为，这可能引发一轮堪比2013年市场崩盘时的抛售，甚至更糟。当时美联储开始削减大规模购债计划，催生“削减恐慌(taper tantrum)”。

眼下至少一家主要央行--美国联邦储备委员会(FED/美联储)考虑升息。日本央行和欧洲国家央行，包括欧洲央行和英国央行等则在想办法收紧政策。

这削弱公债“避险”资产的地位，如果利率真的上升，通常保守的养老金、捐款基金会和保险基金将蒙受巨大的资本损失，他们持有很多“安全”债券。

“这将比美国的削减恐慌糟糕得多，”信贷对冲基金LNG Capital投资长Louis Gargour称。“这种变化出现的原因是预期利率上升。现在预期开始成为现实，周期已经改变，市场已经受到影响。我认为影响将剧烈得多。”

**70年期债券**

债券期限越长，通常“存续期”就越长，使其价格对升息也敏感得多。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，全球债券投资组合的平均存续期达到七年的纪录高位，2008年时为五年。目前债券需求比其他资本类别增长更快，理柏数据显示单今年就增长了4,100亿美元。全球很多基金债券投资组合的存续期延长说明，该资产类别容易受到严重冲击。

“利率急剧上升(引发市场反应)，可能类似之前的削减恐慌，是我们高度关注的一种情形，”高盛资产管理欧洲机构销售主管Kathleen Hughes称。

奥地利近期发行的20亿欧元70年期债券，就是政府借款人借助低利率发行更长期债券的典型例子。该债券的存续期预计达42年，而且买家已然出现了一些损失。

Robeco投资组合经理Jeroen Blokland估计，该债券发行后收益率在短期内上升20个基点时，买家的投资亏损可能已达8%。

**债券凸性的复杂性**

Pioneer Investments欧洲固定收益主管Tanguy Le Saout称，“债券凸性”也是债券的魅力所在。凸性是指债券存续期随着利率的走势演变。

“如果奥地利2086年到期的债券的收益率上升50个基点，价格则会下滑大约17点，即从97跌至80。但倘若收益率下滑50个基点，价格则会上升23点，即从97升至120，”他说。

其他人则买入长期债券，以对冲欧元区陷入日本式通缩漩涡的风险。

M&G Investments基金经理Anthony Doyle表示，存续期较长的债券价格可能受抛售影响进一步下跌，但养老基金和保险公司可能对这些债券有买需。

“围绕在收益率曲线中部的操作可能最多，因此10年期债券价格波动可能最大，”他补充说。

至少一个主要投资者相信，对回报的压倒性需求，将缓解债券价格跌势。

摩根资产管理投资组合经理Seamus Mac Gorain表示，以欧洲央行为例--外界普遍预期欧洲央行在反思今年的大规模刺激立场--即使欧洲央行宣布缩减刺激，但仍会将购债举措延长几个月。

“因此，虽然近期收益率可能仍承压，但对投资者来说，收益率上升最终将提供买入机会。”(完)