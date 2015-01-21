《分析》主要央行决策风格从“不惜一切”变为“不顾一切”

任永力认为，放弃瑞郎汇率上限，纯粹是瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)的个人偏好，乔丹从来就不认同前任总裁希尔德布兰德留下来的这项政策。

“可能更重要的一点是，央行治理愈来愈多是由个人性格主导，而不是机构制度，”Jen称。

日本央行总裁若不是黑田东彦，还会采取过去两轮量化质化宽松(QQE)政策吗？如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席不是贝南克，还会出台第三轮QE政策吗。

本周欧洲央行料将突破重大政治阻力，首次宣布购买主权债，此时此刻，或许更值得思考的问题在于，德拉吉让“不惜一切代价”这个措辞变得如此具有影响力，而在这个措辞中，他的个人色彩究竟有多高？

德拉吉所认为的“不惜一切代价”，或许和下任央行总裁有所不同。

债券行情已经反映，市场不太相信欧洲央行在未来10年能够达到2%的通胀目标，央行当局的立场摇摆以及缺乏互相合作，已经让金融市场付出波动性加剧的代价。

“欧洲央行本周肩负重塑金融市场信心和信任的艰巨任务，”Heartwood投资管理投资经理Jaisal Pastakia称。“欧洲央行纪录可圈可点...但关系到的后果越来越大。”(完) (编译 白云/王洋/洪曦/王丽鑫；审校 蔡美珍/徐文焰)