麦格理看淡中国水泥股今年盈利前景

路透香港7月19日电---投行麦格理发表报告,调低所有该行追踪的中国水泥股2012年盈利预测20-30%,因应它们近期相继发出盈利预警及疲弱的需求前景.该行并称,对水泥行业看法审慎并料大型水泥股未来将继续有下跌的风险.

该行将华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)评级下调至"跑输大市",将以产能计全国最大水泥商--中国建材(3323.HK)评级降至"中性".

近期陆续有上市公司对上半年业绩作出预警,其中水泥股几近全线发出盈警,料中期净利将同比下滑,主要受累中国经济增速放慢导致水泥需求下跌,水泥产品价格走低.另一方面,去年上半年内地水泥市场畅旺,出现了"淡季不淡"的情况,因此也令到同比基数较高.

麦格理报告称,过去大部份水泥股的吨毛利均稳定於60-70元人民币的水平,但去年受市场供求关系紧张带动价格,水泥吨毛利突跳升至90-120元.然而,随着现时水泥供应逐渐增加,需求面又减弱,预期水泥商的吨毛利将会回落至此前的历史水平.

报告表示,虽然市场认为,因季节性因素,下半年中国水泥市场的需求将会改善.但要扭转水泥股的盈利和吨毛利表现的话,则需要广泛而强劲的需求复苏才能达致.

该行认为,除非内地房地产市场出现实质的改善,否则水泥以至钢铁行业的全面复苏难以实现,并相信对水泥行业盈利的带动最快要在2013年始显现.

麦格理认为,安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥和中国建材等聚焦于华南和华东市场的水泥商的前景负面,它们的产能利用率是令人关注的因素.至于以华北市场为主要的水泥商如山水水泥(0691.HK)、金隅股份(2009.HK)(601992.SS)及中材股份(1893.HK)的前景则较为乐观.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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