渤海津冀港口投资公司成立 注册资本20亿元--新华

路透北京8月19日 - 新华社报导，天津港集团与河北港口集团共同出资20亿元人民币，组建渤海津冀港口投资发展有限公司，两家出资公司分别持股50%。

报导称，新成立的公司在天津东疆保税港区注册，未来将统筹规划利用天津、河北两地的港口资源及航运要素，不断优化京津冀区域港口的合理分工和产业布局，避免重复建设。

这是在京津冀协同发展上升为国家战略以来，津冀两地推进交通一体化、优势互补、合作共赢的重要举措。

天津港是中国大陆第三大港，亦是北方最大综合性港口，与180多个国家和地区的500多个港口有贸易往来。河北港口集团则是中国大陆第九大港，主导整合河北省内岸线资源的开发建设经营管理。

报导援引业内人士称，环渤海地区港口众多，长期以来，港口群由于行政区域的分割，相互之间竞争激烈，存在重复建设、结构性产能过剩等问题。

“成立这个公司，是落实京津冀一体化发展、推进交通一体化的具体措施。”天津港集团总裁助理、渤海津冀港口投资发展有限公司董事长李增军说。

中国计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。北京、天津和河北三地结合起来，将形成一个拥有1.1亿人口的区域，经济总量相当于一个印尼。京津冀一体化体现了国家主席习近平重整中国经济的雄心。（完）

(发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)

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