《欧洲金融分析》欧元过度升值将在整个欧元区内重新点燃不安情绪

**汇率目标**

有些领导人变得焦虑不安.法国总统奥朗德(Francois Hollande)呼吁为欧元汇率设置中期目标,以引导政策.他警告称"不合理的"汇率波动与基础经济不一致.

但还完全不能确定这会牵涉到什么,很多人指望德拉吉会再次出手相救,并期望周四的欧洲央行会议之后会有一些关于未来降息的暗示.

不过欧洲央行的职责或通胀预估料不会有重大变化,几乎无人屏息以待.

荷兰国际集团(ING)经济分析师Carsten Brzeski认为,欧元跳升最多"只是让几乎已经关闭的降息之门被卡住了一条缝隙.".

同时,欧元面临过度升值的威胁,让我们得再次面对欧元危机高峰时出现的"一种货币、全体适用"的难题.

例如,摩根士丹利根据相对通胀、经济成长、出口和劳工成本估算出的欧元/美元的"合理价值"为1.33,这略低于当前汇率.

但对每个欧元区成员而言,其"合理价值"的设算存在巨大差距--德国的高达1.53美元,西班牙的为1.26美元,意大利的是1.19美元,而希腊则低至1.07美元.

这也突显欧元区最弱国家面临的艰巨任务,即在多年来紧巴巴的薪资和财政调整以重拾竞争力之后,还要解决汇率方面带来的紧张局面.

标准普尔分析师Frank Gill表示,通过提高对非欧元区国家的出口,西班牙、葡萄牙和爱尔兰在重新平衡经济方面都取得"快速进步".他预计这三个国家在2013年将重返经常帐盈余,并且这会让经济加速回归成长,远快于预期.

但所有这些都是通过某种形式的内部贬值实现的,这是在没有本国货币的情下的必要做法;比如高失业和政府削减支出导致的单位劳工成本大幅下滑.自2008年来,爱尔兰的单位劳工成本下降15%,西班牙的下降了6%.

若当前欧元逾1.40美元的汇价浇熄或逆转上述进展,也就是让出口、就业和薪资再度面临压力,那么将几乎没有推行另一次举措的政治余地.

对于一些在第一线战斗的人而言,没有道理不战而降.

"货币战争已经开打,欧洲什么都没做,只是在袖手旁观."Informacao de Mercados Financeiros经济谘询主管Filipe Garcia表示,"我不是个主张干涉的人,但如果其他人这么做,这就再也不是个自由市场了."(完)