投资焦点：面对全球经济困境 债券成抢手货

2014年10月28日，图为美元和欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦5月13日 - 投资者对债券的偏爱仍将一如既往的热烈。常有预测称债市将走向衰弱，但三十年来债市总是逆向而行。

本周美国标售10年期公债吸引到外资创纪录的买需。30年期日本公债标售得标利率创纪录低点。西班牙50年期债券标售获超额认购三倍多。

花旗包含逾20个国家债券在内的整体10年期公债收益率本周降至0.77%，距离纪录低点不到1个基点。

这是因为投资者仍对全球经济持悲观看法。他们认为经济成长和通胀仍将维持在低点，即便各国央行已经而且还将采取刺激举措，维持利率和收益率在最低点。

“有观点认为，通胀压力仍很小，在这样的背景下，债券是个不错的投资，”太平洋投资管理公司(PIMCO)驻伦敦欧洲主权分析部主管Nicola Mai表示。

Mai称，近几个月Pimco将存续期内债券敞口由严重低配上调至更加中性的仓位。

“而且，今年股市提醒我们这项投资波动有多大。股市有很大风险溢价，因此看到固定收益市场有这么好的表现并不意外。”

美银美林周五发布的一份报告显示，今年股市投资回报率为1%，债券回报率则高达7%。

多数分析师和策略师仍预期，债券收益率将会攀升，尽管步伐缓慢。通过简单的算法可得知，油价反弹向50美元应会推升通胀。

“但后退一步，看看人口老龄化导致发达经济体在结构上有多么脆弱，进而对强劲的债券需求有何影响。这一因素并不会改变，”荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Martin van Vliet表示。

“要让债券价格迅速反弹，必须有基础通胀压力上升的明确证据。而现在并未出现这种情况。”

**黑洞**

分析师还提到银行与退休基金对债券带来“结构性”支撑。出于监管原因或风险管理目的，这些机构都必须维持较高的债券配比。

日本指标10年期公债收益率目前为负值，比去年触及的纪录低位仅高几个基点。欧元区10年期公债收益率接近零；而美国则远低于2%，该国的经济增长与核心通胀率均为2%左右。

高盛本周调降美国、欧元区和日本公债收益率预估，特别是美国10年期公债收益率。该投行预计，10年期美债收益率今明两年分别为2.40%和2.75%，分别低于此前预估的2.75%和3.30%。

高盛此前已经将美国2016年和2017年的升息次数预估分别下调到两次和三次。在4月非农就业数据出炉前，高盛原本预计美国今明两年分别升息三次和四次。

但高盛下调后的预估仍比当前的市场预期激进很多。市场目前认为美联储今年仅会升息一次，10年期美国公债收益率现在交投于1.74%。

继去年12月升息之后，美联储对于进一步升息的立场已经明显回撤，因美国经济增长在第一季陷入停滞，当季全球市场都遭遇了剧烈波动。

全球投资者都正在涌向美国公债。在周三进行的230亿美元10年期美债标售中，包括政府、基金和保险商的间接投标人买入了73.5%的公债，这个投标比例是2003年开始公布该数据以来的最高。

瑞银分析师研究报告指出，日本投资者3月净买入的海外债券中，美债就占到了高达87%的份额，该比例至少是2005年以来最高。

欧洲央行则正在每月购入800亿欧元公债，这个买债计划将进行到2017年3月，这为欧债市场提供了有力支撑。据法国巴黎银行称，许多分析师预期欧洲央行买债计划所造成的市场“黑洞”将继续扩大。

“公债价格涨势一直都很惊人，但显然涨势还远未到头。”法国巴黎银行分析师在周四发布的报告中指出。（完）