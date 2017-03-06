投资焦点：万一欧元崩溃了怎么办？ 投资者想出六招

图为2014年4月拍摄的欧元纸币。 REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦3月3日 - 人们担心法国、希腊甚至意大利也有可能退出，威胁欧元区生存。虽然这种威胁极小，但投资者仍在寻求比较聪明的办法避免欧元陨落危及自己。

债券市场某些复杂产品以及其他市场中的定价情况，显示投资者不想冒险。

媒体一直聚焦于法国。极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)誓言，如果赢得总统选举，将带领法国离开欧元区。

法国兴业银行驻伦敦的流动策略与解决方案全球主管Kokou Agbo Bloua表示，在法国大选之前，客户对于可规避政治风险的产品需求出现“巨大的增长”。

希腊危机可能卷土重来的担忧亦重燃，意大利的反欧元政治人物可能在未来几年崭露头角。

但用于规避这类风险的传统手段--德国公债或瑞士法郎，已经非常昂贵，这迫使投资者考虑更有新意的对冲风险方式。下面介绍几种：

1.购买与法国通胀挂钩的债券

一家全球最大投行的资深债券交易员表示，他建议客户瞄准那些有脱欧之虞的国家，购买与其通胀挂钩的债券。

这位拒绝署名的交易员指出，如果某个国家，比如法国，脱离欧元区，那么其采用的新货币可能贬值。这将刺激消费者物价，从而提振与通胀挂钩债券的回报。

2.注意集体行动条款和信用违约交换合约

由于大多数法国公债受该国法律约束，重定货币单位应不致会引发违约。但很多投资者仍关注债券合约的细节。

荷兰银行策略师表示，含有注意集体行动条款(collective action clauses，CACs)的债券存在需求，这类债券要求当发生变动时，需要得到绝大多数投资者的批准。从2013年起，所有欧元区国家的公债都含有CACs。

资深利率策略师Kim Liu表示，去年秋季以来，这类债券表现优异。

信用违约交换合约(credit default swaps，CDS)市场也有类似的表现，投资者在该市场上购买保险，防范一国违约风险。在重定货币单位的情况下，2014年以后的CDS合约将比以往的老合约更可能获得赔付。

3. 围绕法国大选进行日历价差操作

一项倍受投资者青睐的策略为，操作期权市场的日历价差。这涉及卖出3月或4月到期的短天期卖权，及买进5月或6月到期的长天期买权。

持有卖权的投资者拥有未来可在某个时点出售标的资产的权利，而非义务。日历价差的策略为投资者有效地提供总统大选的保护伞。

“我们的客户在法国公债、欧元及信贷市场均进行这类操作，”法国兴业银行的Agbo Bloua表示。

4. 买入欧元及瑞郎隐含波动率

根据智库World Economics，对法国来说，欧元汇价高估6%，因此法国退出欧盟起初可能引发欧元走贬。

外汇交易商偏好的对冲方式为，透过期权来买进欧元/美元的隐含波动率，保护他们免于遭受大选引发的行情震荡所影响。在需求增加下，三个月期隐含波动率EUR3MO=2月底时升至追平英国公投退欧冲击以来高位。

欧元/瑞郎三个月期隐含波动率亦跳升至2月以来高位，无视于部份人士担忧瑞士央行可能无法阻升瑞郎的紧张情绪。

5.买进丹麦克朗

汇市交易员也在非主流货币寻求庇护，例如丹麦被认为提供了安全的投资选择。丹麦是少数几个仍维持3A债信评等的国家之一，且国际收支仍拥有大量盈余。

鉴于投资者将克朗推升至八个月高点，丹麦央行2月不得不采取英国退欧公投以来最大规模的干预，以稳定丹麦克朗兑欧元汇率在特定区间。

6.买进银行股的长天期卖权

自欧元区债务危机以来，该地区的银行股就成为股市投资者表达对整体市场宏观看法的选择工具。

在欧洲，银行与经济周期有密切关系；相比美国同业，欧洲的银行在借贷活动所占比例要大得多。银行股股本大，且具足够流动性，是很容易进出的投资标的。

去年，欧洲发生英国退欧和意大利修宪公投这两大政治事件时，银行股都是交易最巨及波动最剧的标的。

随着全球股市升至新高，且波动性指标接近纪录低点，使得期权定价便宜。对于打算对冲欧元区解体风险的投资者，买进欧元区银行股长天期卖权可提供保护。

法国银行股v.s.债券价差

reut.rs/2m2LFmY

(完)