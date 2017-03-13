投资焦点：游客重返欧洲 投资人紧随其后

路透伦敦3月10日 - 游客正在重返欧洲。从酒店预订到免税购物和航空客流，各方面都显现出复苏迹象。因此旅游和休闲度假公司的业绩前景变得更加光明。

新兴市场经济反弹，使来自中国、巴西和俄罗斯等国的游客来到欧洲大陆，英国公投退欧以来英镑贬值也提振了英国旅游业。而汇丰的一项调查显示，尽管英镑贬值，英国人出境游依然稳健。

“新兴市场出境和入境游一直在成长，而每次旅行平均支出也在上升。就酒店而言，欧洲和英国每间可供出租客房收入有所上升，NN投资合伙人公司(NN Investment Partners)优化组合策略主管Jeff Meys表示。

泛欧STOXX 600旅游和休闲类股在2016年下挫11%，但今年以来累计已上涨2%，该类股包括旅馆、航空公司、酿酒商及博彩商。旅游股过去三个月的表现要优于泛欧STOXX 600指数。

2015年1月及11月巴黎遭到恐怖袭击，2016年7月尼斯亦发生袭击事件，法国发生这一连串恐袭后，安全疑虑打压了观光客游法的意愿。研究机构MKG在1月称，据估计法国酒店在2016年因而丧失的营收达6.75亿美元。

但根据法国统计局的数据，第四季观光客人数增加，显示观光业恢复了健康状况。

旅游业的好转，可由一些旅行相关业者最新获利情况明显窥知，例如提供航空机票订位系统的西班牙Amadeus (AMA.MC)，及欧洲之星(Eurostar)运营商Groupe Eurotunnel (GETP.PA)。

普拉达(Prada)、LVMH和Hugo Boss等奢侈品生产厂商在财报中均表示，观光客支出提高，且来自亚洲的收入增加。

汤森路透数据显示，分析师对这类公司业绩的信心较去年大幅度提升。(reut.rs/2nd49S3)

**支出增加**

旅游退税公司环球蓝联(Global Blue)的数据显示，衡量旅游支出的指标--欧洲退税购物在1月增长21%，为下降一年后连续第二个月增长。环球蓝联称，今年中国春节来临较早，导致1月末中国游客激增。

法国退税购物增长20%，意大利和德国此类购物也出现了一年来的首次增长。英国1月此类销售增长45%，平均支出也有所提高，因游客借英镑贬值的机会大量购物。

欧洲各国首都竞相争夺高消费游客。西班牙首都马德里将宝押在发展奢侈品购物上并大打文化牌，以吸引更多热衷于“买买买”的中国游客。

“这很大程度上是西班牙及周边地区的一页传说，这些地方通常较为疲弱，但已出现强势回升，”标准人寿投资的欧洲股票经理Jonathan Frearon说道。

往返欧洲及欧洲内部的航空旅运增加，也支撑了投资者对该地区运营航线及机场的企业股票的热情。

英国航空母公司IAG (ICAG.L)报告2月客流量增大，廉价航空公司--易捷航空(EasyJet)(EZJ.L)和Ryanair (RYA.I)称2月客流量同比增长了8-10%。

瑞银分析师称，预计2017年上半年西班牙机场管理企业Aena (AENA.MC)将强劲增长；Aena是瑞银在机场管理领域较为青睐的一家公司。

德国法兰克福机场运营商Fraport (FRAG.DE)股价重返2015年底的高点。除了增长前景之外，这档个股还提供了稳定的股息，对于那些寻求把握欧洲旅游和商务旅行契机的投资人而言更具魅力。(完)