投资焦点：欧洲企业并购正处于“甜蜜点” 协助支撑股市估值

路透伦敦3月17日 - 尽管从一些指标来看，欧洲股市估值看来有过高之嫌，但欧洲这波并购交易热潮正协助支撑股市估值，此一热潮也是成长前景看俏提振欧洲企业决策者信心的一个迹象。

全球及区域经济前景更加亮丽，股市热络且借款成本偏低，这都支撑着欧洲的并购活动；根据路透计算，欧洲三个月来的并购活动正创下2007年以来最佳表现。

此外，当交易宣布时收购者与被并购者的股价双双上涨，意味着股东们都愿意支持并购，与近几年偏好派息及审慎支出的情形有所转变。

“在市场处于高点时进行交易也是不智的，因为可能付出过高代价，因此进行交易的甜蜜点就是公司估值还不算太高的时候，”高盛策略师Sharon Bell表示。

“我们目前正处在这样的甜蜜点。”

欧洲股票以获利预估计算的市盈率略低于15倍，比14倍左右的长期均值略高，但远低于过去15年中的峰值，并受到地区企业获利前景为2010年以来最佳的支撑。(图表：reut.rs/2nrVMW6)

并购涉及的行业范围广泛，从全球食品及个人商品巨头、到英国工业及石油服务企业不一而足；这也被视为健康的迹象，并正在促使投资者重新审视股票估值。

“已经有几年没有过任何并购活动，因此所有被雪藏的并购计划现在都冒出来了，”高盛的Bell说道。

市场参与者称，虽然卡夫亨氏(Kraft Heinz)(KHC.O)意外出价1,430亿美元收购联合利华(Unilever)(ULVR.L)遭拒，却令人对股市的看法有了改变。

“该并购提议的巨大规模，让全球企业及其投资者从睡梦中惊醒，”英国明星基金经理Nick Train在给客户的最新信件中写道。

大型日用消费品公司的股价落后于股市近期的涨势，因投资者更青睐上涨更为迅速的板块。

“接近去年底的时候，市场普遍不看好联合利华(Unilever)这类消费必需品类股估值会上扬，”Neptune投资管理公司基金经理Mark Martin表示。他手头管理英国中型企业投资组合。

“如今已有包括投资大亨巴菲特在内相当数量的投资者，仍旧认为联合利华最高还有20%的上涨空间，”他表示。

**循序渐进**

尽管自2010年起出现的成长低迷以来，欧洲企业获利前景已经大幅好转，但企业获利与利润率仍远低于之前高点，而且步伐远远落后美国。(图表： reut.rs/2553txN)

根据汤森路透数据，欧洲企业年度总获利约6,160亿美元，约为2008年的一半。(图表： reut.rs/2mx3Wrm)

“在管理阶层等待欧洲获利追上美国水平的同时，于趸售销售成长较为明显的环境中，有可能出现企业并购，”Templeton Global Equity Group投资组合经理Dylan Ball表示。

与此同时，对海外买家而言，汇率贬值(特别是英镑)，已令收购欧洲企业的吸引力上升。

“在海外拥有大量现金以及股票回购计划已达极限的美国企业，正准备运用强势美元的优势，”Ball表示。

投资人关注的是英国工业企业，因为英国退欧的相关疑虑，加上对受挫石油和矿业的曝险，已令信心受损。

截至2月底时，Martin的基金有近半数投资在英国工业企业。

其基金持有石油服务公司Amec Foster Wheeler (AMFW.L)的股票，同业Wood Group (WG.L)近来已同意收购Amec。Martin表示，他支持企业为扩大市占率而进行收购。

“许多企业正在进行收购来压低成本。这不同于2007年见到的不计一切代价实现成长的心态，”Martin表示。

反之，投资人认为购并案热络是欧洲企业信心回升的迹象。之前主权债危机、经济成长低迷，以及最近的政治风险，都让企业信心不振。

欧洲股市在经过四年表现不及其他发达市场后，正在急起直追，购并活动推升了估值和投资者兴趣。

“忧虑之墙正在一块一块地被推倒，”Martin表示。(完)