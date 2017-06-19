投资焦点：全球股市呈现板块和地域轮动 投资者信心未减

路透伦敦/纽约6月16日 - 全球股市继本月因科技股遭遇抛售而大跌后已迅速反弹，表明投资者对特朗普行情仍抱有信心，但他们在选股时更加挑剔。

尽管近来下跌，但MSCI明晟全球股市指数较纪录高位仅低不到1%，且投资者继续将资金投向股票。

截至周三的一周，美银美林和EPFR的数据显示，全球股票基金吸引246亿美元资金流入，创11月美国大选以来最大单周流入规模。

“股票仍具吸引力。仍有资金在场外等候，”BB&T Wealth Management的资深副总裁Bucky Hellwig说。

他指出，市场近来经受住了通胀数据下滑、美联储立场更趋鹰派以及经济数据乐观程度降低等的打击，“这表明在股市的投资者不一定想要撤出。”

股市在6月下跌，料创下特朗普赢得大选以来的最差两周表现。特朗普在竞选期间承诺减税并加大基建支出，这令投资者振奋。

这种全球通货再膨胀交易的几个立足点已经破除--通胀预期已经下降，美元兑主要货币已经回吐特朗普胜选以后的涨幅，而且以原油为首的大宗大宗商品处于守势。

2017年初的宠儿--欧洲和日本股市，已经回吐了相对于其他地区股市的所有优异表现，而始于苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)等美国领头羊企业的科技股跌势，被一些人视为更广泛问题的征兆。

投资者将整体指数近期的跌势归因于资金在不同板块和地域之间的大幅轮动，基金在高估值的市场领域、比如科技类股中锁定获利，并寻求在表现滞后的领域逢低买入。

但分析师和投资者表示，在全球经济普遍乐观的支撑下，两位数的获利增长、具有吸引力的股息收益率，将足以支持股市需求，并且市场在步入夏季这段时间若出现波动，则将是投入更多资金的良机。

**升息未必会扑灭投资股市的热情**

根据汤森路透数据，目前全球股市基于预期获利的市盈率(P/E)约为16倍，与过去二十年的均值相符。同时，未来一年企业获利料增长13%，是全球六年来最佳的前景。

但美国经济数据好坏参杂、美联储以及英国央行政策立场趋向更积极收紧，加上对股票估值的忧心最近转向了经济增长面，这些因素已引起投资配置出现一些转变。

“表面下，一个更细致且多层次的投资背景正在酝酿，”瑞银资产管理的Michael Ho说。

2017年迄今全球股市表现排行榜与之前年份形成反差，凸显出配置变化以及区域之间的明显差异。

根据美银美林数据，去年饱受政治风险打压的土耳其股市，如今却成了以美元计全球表现最佳的主要股市。希腊与西班牙股市几年前还是欧元区两大难兄难弟，但现已是角逐欧股榜首的竞争者。

以板块类别来看，科技业、以及工业、化学、资本财等对经济前景敏感的产业表现疲弱，反而使其他较不受青睐的股票咸鱼翻身。

食品、饮料、或消费必需品等避险板块，则又重新获得追捧。这类股票由于配息可靠稳定，有时被投资者视为具备债券投资的特性。

宝洁(P&G)(PG.N)在过去一个月上涨近5%，而在欧洲，联合利华(Unilever)(ULVR.L)和雀巢(Nestle) (NESN.S)已接近纪录高点，其股价涨幅也远远高于大盘整体涨幅。

包括摩根士丹利、瑞士信贷和摩根大通在内的经纪商近来就对欧洲周期性股的估值发出了警告。他们建议投资者转投股息收益较高的电讯和房地产类股。

经过短暂调整后，金融类股重新受到青睐。金融类股在全球各市场通常都拥有较高的权重。

Federated Investors驻纽约的投资组合经理Steve Chiavarone说，在美国，对借贷将回升及监管和合规要求将放松的预期令金融类股具有吸引力。

对美联储收紧货币政策可能打击股市乐观情绪的担忧暂时被抛在脑后，一些人称在企业获利稳健的背景下，这意味着投资者可能会将升息视为经济强劲的表现。

“我们认为随着美联储变得更加活跃，它将起到火上添油而非盖上湿布的作用，”Chiavarone说。(完)