从债券到股票的“大转移”或已开始

路透伦敦6月13日（记者 Natsuko Waki） - 长达一个月的股市回调似乎进一步削弱了从债券到股票的“大转移”概念，有迹象显示机构投资者可能已经在进行这样的转移。

将资金从具有避险功能但收益较低的债券转移到回报较高的股票，是2013年最大的投资主题之一。

美联储提出宽松政策还能维持多久的问题引发了股市大跌，资金流出债券市场亦缺乏确凿的证据，这导致以上主题备受挑战。

根据目前能够获得的数据，推高股市的资金来自货币市场，而非固定收益市场。

美联储最新的数据显示，在民间养老基金推动下，美国养老基金和保险公司买入了130亿美元股票，并卖出了100亿美元债券。

这些证据表明，美国养老基金从债券到股票的转移至少从一季度就已经开始。

摩根大通的数据显示，尽管转移的规模或许不大，美国养老基金和保险公司持有的股票权重在一季度末达到了45%，为2007年以来最高水平。

这表明，在对美联储政策意图的重新评估期间，养老基金等投资者回归股票的长期转移支持股票这种资产。

“现在大家正在认识到股票相对于债券的价值，从股票的风险溢价或分红中就可以看到。”Franklin Equity Group基金经理Grant Bowers表示。

“未来五到10年，大转移将逐渐发生。这不是一天就能完成的事情，将缓慢支持股市。没有入场的资金很多。”

尽管股市下跌，今年股市的总体回报仍远高于其他资产。

MSCI全球股票指数.MIWD00000PUS年初至今上涨8%，美国指标10年期公债下跌2.2%，企业债下跌1%。

瑞士信贷的数据显示，美国股票的风险溢价在6-7%附近，差不多是110年均值的两倍。

美国银行美林的数据显示，截至周三当周，145亿美元流出债券基金，为记录第二高。流出股票基金的资金为85亿美元。

养老基金和保险公司在耗时五年卖出股票以降低风险后，正在进行重要的战略转移。

这些投资者增加债券持有量后，融资漏洞变大，面临使用收益前景更好的股票填补空缺的压力。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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