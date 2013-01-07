《投资焦点》世界主要央行仍掌控全球市场格局及走向

因此周四公布的美联储政策会议记录将产生重大影响.

然许多交易商认为,在2014年前这不会是主要的题材.再者,欧洲央行向银行提供三年期低廉贷款可能才进行了一年,而且欧元区还处于衰退中,因此要收回贷款至少还要过两年.在安倍晋三政府上台后,日本央行甚至准备扩大削弱日圆的量化宽松举措.

因此,无论这几个央行走向哪个方向,都不要跟他们唱反调,不过目前状态可能会持续更长一段时间.

"对美联储的会议纪录,以及联储政策在某个时候将有必要部分恢复正常的暗示,全球市场一度有过度恐慌反应,"法国兴业银行新兴市场策略师Benoit Anne表示.