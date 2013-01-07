《投资焦点》世界主要央行仍掌控全球市场格局及走向

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
因此周四公布的美联储政策会议记录将产生重大影响.
然许多交易商认为,在2014年前这不会是主要的题材.再者,欧洲央行向银行提供三年期低廉贷款可能才进行了一年,而且欧元区还处于衰退中,因此要收回贷款至少还要过两年.在安倍晋三政府上台后,日本央行甚至准备扩大削弱日圆的量化宽松举措.
因此,无论这几个央行走向哪个方向,都不要跟他们唱反调,不过目前状态可能会持续更长一段时间.
"对美联储的会议纪录,以及联储政策在某个时候将有必要部分恢复正常的暗示,全球市场一度有过度恐慌反应,"法国兴业银行新兴市场策略师Benoit Anne表示.
"未来美联储会维持宽松政策倾向吗?当然,一定是.从这个立场来看,当考虑要大举紧缩全球统动性的时候到了,我才会开始紧张.现在就担心这个太早了."(完) (编译 石冠兰/洪曦/隋芬/戴素萍; 审校 龚芳/程琳/王洋)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。