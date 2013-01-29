《投资焦点》年初的股市热浪可能即将接受现实检验

但市场更近期的走势将如何呢?

股市1月份大涨的一个原因在于,许多潜在麻烦事件并未在新年到来后演变为现实版的噩梦.

美国预算谈判的争斗目前暂时偃旗息鼓,达成协议的截止日期被推后了.企业财报季的迄今表现不愠不火,尽管苹果股价本周因财报表现遭遇挫折.欧洲主权债现在看来也构不成大灾难.买家已经蜂拥回到西班牙市场,甚至是此前接受援助的爱尔兰和葡萄牙市场.

中国经济数据证实该国正在稳健反弹.根据摩根大通进行的全球企业调查,第一季工业产出料可实现约3%的年化增长.

**展望未来走势**

那么有那些方面可能会出岔子呢?看看政经日程表,需要关注下个月的意大利大选.不过,鉴于意大利债市今年迄今都表现不错,暗示投资者对最有可能产生的结果还是感到一些安心的.

市场所面对的最大阻碍恐怕来源于本身预期已经过高.在经济数据普遍表现良好的情况下,花旗编纂的美国经济意外指数(用于衡量数据偏离预估的程度)本周还滑入负值区域,为去年夏季以来的首次.

许多人认为,该指数更多是在反映预期上升的程度,而非实质经济复苏面临任何威胁.预期上升通常已体现在市场价格中.

虽说欧元区确实出现逆转,表明此前整体的悲观情绪有些过头,但正面"利好"的刺激还是很重要,即使会有长期战略买盘来遏制任何价格回落.

企业第四季财报伊始也反映出一些情况.已经有约25%的标普500指数成份公司发布业绩报告,其中68%好于预期,超过之前四个季度65%的均值.

按理说获利增幅预期不及3%时,市场是很难乐观起来的.但目前预估仍然是2013年整体有望实现双位数的增长率.即便这个预估太过想当然,至少还可以希望增长接近于零的2012年第三季已经是周期底部.(完)