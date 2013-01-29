《投资焦点》年初的股市热浪可能即将接受现实检验

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
但市场更近期的走势将如何呢?
股市1月份大涨的一个原因在于,许多潜在麻烦事件并未在新年到来后演变为现实版的噩梦.
美国预算谈判的争斗目前暂时偃旗息鼓,达成协议的截止日期被推后了.企业财报季的迄今表现不愠不火,尽管苹果股价本周因财报表现遭遇挫折.欧洲主权债现在看来也构不成大灾难.买家已经蜂拥回到西班牙市场,甚至是此前接受援助的爱尔兰和葡萄牙市场.
中国经济数据证实该国正在稳健反弹.根据摩根大通进行的全球企业调查,第一季工业产出料可实现约3%的年化增长.
**展望未来走势**
那么有那些方面可能会出岔子呢?看看政经日程表,需要关注下个月的意大利大选.不过,鉴于意大利债市今年迄今都表现不错,暗示投资者对最有可能产生的结果还是感到一些安心的.
市场所面对的最大阻碍恐怕来源于本身预期已经过高.在经济数据普遍表现良好的情况下,花旗编纂的美国经济意外指数(用于衡量数据偏离预估的程度)本周还滑入负值区域,为去年夏季以来的首次.
许多人认为,该指数更多是在反映预期上升的程度,而非实质经济复苏面临任何威胁.预期上升通常已体现在市场价格中.
虽说欧元区确实出现逆转,表明此前整体的悲观情绪有些过头,但正面"利好"的刺激还是很重要,即使会有长期战略买盘来遏制任何价格回落.
企业第四季财报伊始也反映出一些情况.已经有约25%的标普500指数成份公司发布业绩报告,其中68%好于预期,超过之前四个季度65%的均值.
按理说获利增幅预期不及3%时,市场是很难乐观起来的.但目前预估仍然是2013年整体有望实现双位数的增长率.即便这个预估太过想当然,至少还可以希望增长接近于零的2012年第三季已经是周期底部.(完)
(编译 隋芬/许娜/高琦; 审校 程琳)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。