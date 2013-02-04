修正-《全球投资焦点》罕见的美元复兴即将来临

(更正:修正第八段中"硅谷"的系统简繁体转换问题,第二小标前第二段的"外公司"修正为"外国公司")

路透伦敦2月4日 - 尽管今年以来市场活动偏于狂热,而且美元的发行似乎没有止境,但全球一些最大手笔的投资人已经在准备迎接难得一见的美元复兴.

这有可能在今年年底浮现.

看一下美元兑日圆在短短三个月间15%的涨幅,很容易会说,这种复兴已经展开.

但事实是,美元兑日圆上涨反映了日本在压低日圆汇价上取得的成功,美元在这波走势中的角色较为被动,从美元兑欧元同期下跌5%就可看出.

相比之下,美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数 变动甚微,徘徊于去年这个时候的水平,处在大约四年间所跨越的10%波幅区间的中端.

但资产经理们谈论的却是,美元这个全球主要储备货币横跨数年的持续性反弹,这种反弹植根于页岩气革命带给美国的能源独立性,由此而来的美国贸易逆差的日益改善,以及经济的出众表现.美国的经济走势使美国联邦储备理事会(美联储,FED)能早于其他央行逐步撤走货币宽松政策.

放到大的背景下,上一次可以对照的走势是,美元从2000年代初互联网泡沫时所处的峰值跌至2008年信贷崩溃与雷曼兄弟倒闭时的水平,期间下跌40%.虽然之后美元曾因一些压力相关因素而短暂跳涨,但改变并不大.

不过,美元上一次的重大牛市则要追溯到1990年代的下半段.1994年美国公债收益率(殖利率)大涨后的美元资产回报上升,以及围绕硅谷繁荣的结构性经济发展,共同吸引了外资,也留住了国内的投资者.

很多投资者正在关注,是否这段时期正在重演--未来几个月未必发生,但未来几年较有可能.

"我们预计将在今年下半年看到美元明显重估,"Investec Asset Management固定收益和外汇联席主管John Stopford称.

"美元一旦发动,将倾向于长期如此...这背后有许多结构性因素--能源和贸易账好转及成长前景良好--但催化剂可能是联储政策."

**联储的催化剂作用**

正如Investec及其他机构指出的,美联储购债和量化宽松举措有一定放缓,是长期美国利率升高的必要诱因,但这在未来多月中并无发生迹象.美联储与失业率相挂钩的政策目标现在意味着,失业率需要从1月的7.9%降低至多1.4个百分点.

但美联储政策制定者已在考虑在金融市场购买资产的潜在风险,因此关于逐步减少量化宽松的争论可能在实际采取行动前早就开始,这可能会在市场价格中得到相应体现.

由于对美国经济表现强于欧洲和日本的假设至少会维系,那么央行政策的常规化中美联储仍会领先一步,即便欧洲央行资产负债规模缩减现已推高欧元.

BlackRock Investment Institute首席策略师Ewen Cameron Watt称,永远无法预测确切时间,但未来五年可能出现美元多头市场.

"尽管这不会在未来数月中发生,但我很有把握地认为未来五年将出现这一趋势."

他指出,整体观察的最佳方式是看看美元在全球的供应,这或者是通过联储印钞数量,或者通过贸易和经常账赤字,这些会有效地将美元推向海外.

页岩气和能源题材长盛不衰,但美国能源缺口降低将减少境外美元的规模,而与此同时,美联储的印钞步伐也可能会放缓.

此外,国内能源价格的下跌正在产生另一些明显的投资影响--例如外国公司投资于美国的工厂,既可以参与采掘业,也可以降低输入成本.

例如法国钢管生产商Vallourec在俄亥俄州的Youngstown投资6.5亿美元,建造了一家新工厂,旨在分享页岩气开发盛宴.

**金融状况或趋紧**

至于美元走强的影响,作为全球主要储备货币的美元在海外的供应量减少,或令其他地区的金融状况趋紧,尤其是那些经常帐赤字、竞争全球投资的国家.这本身也会在一段时间内巩固美元的走势.

尽管很多新兴经济体发掘了更多稳定的国内投资来源,但1990年代末上一轮美元强势的同时,从墨西哥、东亚、俄罗斯至巴西等一系列新兴市场发生危机,也就不算是巧合了.

在经历很长一段相对平静期之后,今年的新一波汇率动荡确实使资产管理者重新思考外汇市场及其影响--从暴跌的日圆、大涨的欧元、回落的瑞郎到不断走弱的英镑.

首要的主题是解除"避险"交易,因全球危机缓解,但各地自身的情形却在驱动着一切行动--日圆印钞机重新启动,欧元区受创资产的复苏及欧洲央行的收紧政策;或者是英国陷入三重衰退及退出欧盟.

"值得注意的是,过去三个月左右,并没有'美元题材',"对冲基金经理任永力(Stephen Jen)表示,"美元兑一些货币已走高,兑另一些货币下跌.不过我倾向于认为,在多轮量化宽松人为压低美元价值之后,美元更有可能会上涨而非下跌."(完) (编译/审校 隋芬/石冠兰/丁琦/王洋; )