《投资焦点》资产"大轮动"行情备受期待,但确凿证据仍不明显

"大轮动"想法的要点就是,为期20年的债券牛市已近尾声.这波牛市开始于上述机构在监管当局、经理人与人口结构的压力之下,逐渐采取了"去风险"的投资组合.

多年低通胀所支持的这种长期转变,在四年信贷危机期间竞逐"安全"流动性资产的热潮下更为强化,并在央行货币刺激政策的购债操作中进一步被夸大.

虽然这些机构的目标配置不会很快改变,但随着时间推移,目标配置很可能会"正常化",因"核心"政府公债持仓变为负的实质利率,同时也影响其他债券,这使其投资报酬所面临的风险升高.

摩根大通的Panigirtzoglou指出,四国集团(美国、欧元区、英国和日本)央行的数据显示,养老基金与保险基金的债券配置比重在危机进展期间从40%跳升到了大约50%.数据显示,自那时以来这个比重就维持在历史高点,而股票比重不到30%.

只有这种目标配置发生改变,才会实现预测中的资金流动的巨大转向.但目标配置通常要每个季度或甚至每年才会被重新评估.

同时,如果目标配置维持原样且债券价格下跌,导致债券在资产组合中的价值下降,这些基金实际上将不得不买进更多债券,来履行现有的托管指令,以维持整体配置比重在50%.

Panigirtzoglou说,在这种情况下,"G4国家的养老基金与保险基金将可能停止任何可能的债券抛售动作."

就算"大轮动"已经开始,看来过程也将相当缓慢.(完)