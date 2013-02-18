《投资焦点》资产"大轮动"行情备受期待,但确凿证据仍不明显

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
"大轮动"想法的要点就是,为期20年的债券牛市已近尾声.这波牛市开始于上述机构在监管当局、经理人与人口结构的压力之下,逐渐采取了"去风险"的投资组合.
多年低通胀所支持的这种长期转变,在四年信贷危机期间竞逐"安全"流动性资产的热潮下更为强化,并在央行货币刺激政策的购债操作中进一步被夸大.
虽然这些机构的目标配置不会很快改变,但随着时间推移,目标配置很可能会"正常化",因"核心"政府公债持仓变为负的实质利率,同时也影响其他债券,这使其投资报酬所面临的风险升高.
摩根大通的Panigirtzoglou指出,四国集团(美国、欧元区、英国和日本)央行的数据显示,养老基金与保险基金的债券配置比重在危机进展期间从40%跳升到了大约50%.数据显示,自那时以来这个比重就维持在历史高点,而股票比重不到30%.
只有这种目标配置发生改变,才会实现预测中的资金流动的巨大转向.但目标配置通常要每个季度或甚至每年才会被重新评估.
同时,如果目标配置维持原样且债券价格下跌,导致债券在资产组合中的价值下降,这些基金实际上将不得不买进更多债券,来履行现有的托管指令,以维持整体配置比重在50%.
Panigirtzoglou说,在这种情况下,"G4国家的养老基金与保险基金将可能停止任何可能的债券抛售动作."
就算"大轮动"已经开始,看来过程也将相当缓慢.(完)
(编译 隋芬/许娜/石冠兰; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。