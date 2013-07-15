日本今年或让出全球股市领先地位

2013年7月5日，一位男子在东京一家证券营业部外看电子显示牌上的股票信息。 REUTERS/Toru Hanai

路透伦敦7月12日 - 日本今年或丧失其全球股市的领先地位，因为日圆贬值的提振效应可能减弱。出口在日本经济总产出中所占比重不到七分之一。

日圆贬值和日股上涨的关联度已经从高位回落，内需强劲升温可能才会推动股市自此进一步上扬。

日本首相安倍晋三推行的“安倍经济学”政策已推低日圆，并推动日股表现超过其他发达国家。安倍经济学政策包括货币宽松、刺激性政府支出和其他推动经济成长举措。

日本汽车、电视和游戏机领域有多个知名品牌，这令外界普遍认为日本经济依赖出口，将从日圆贬值中受益。

然而据国际货币基金组织(IMF)和摩根大通数据，商品出口实际上仅占其国内生产总值(GDP)的13.5%，这一比例与欧元区相当，比美国的10%高不了多少。

而且，MSCI明晟日本指数成份股公司有35%的营收来自海外，欧美公司这一比例分别为66%和40%。

“认为日本是出口导向型经济的观点令人意外...或许过度强调了日圆汇率对股市的影响，”摩根大通资产管理的策略师Dan Morris表示。

“一旦大家不那么青睐日本，可以预计(日圆与日股的)关联性将减弱，那么企业就必须提高获利能力和国内营收增长，因为只靠日圆贬值还不够。”

以美元计MSCI明晟日本指数.MIJP00000PUS今年已涨22%，超过美国17%的涨幅。这反映了日圆的走势变化，日圆兑美元今年一度贬值五分之一。

但日经指数.N225较5月23日所及五年半高点跌8.6%。日经指数与美元/日圆汇率的关联度在6月中旬触及0.66的峰值，之后回落，在本周降至0.47。

13年关联度均值仅为0.1，意味着股市表现和日圆汇率几乎没有关联，而且之前还有过负关联的时候。

在日本，期望值确实是在攀升。IMF甫调升其对日本成长预估，并预估其今年经济增速在发达国家中居冠。

根据汤森路透数据，第二季企业获利料较上年同期成长22%，而美国和欧洲同比增幅料分别为2.3%和0.6%。

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**长期资金**

安倍政策在4月和5月引发资金涌入各类日本股市共同基金，但这股资金热潮已经大幅消退。根据理柏(Lipper)数据，在两个月净流入125亿美元之后，6月流入资金仅有普普的17亿美元。

长期投资人对其他发达市场的信心更甚于日本。霸菱资产管理访问的养老基金经理人中，有14%受访者认为未来十年美股最具上涨潜力，有4%受访者认为是欧股。却没有一位受访者选择日股。

外界预料安倍可在本月参议院选举中大获全胜。但有些人担心如果安倍阵营赢得太多席次，反而可能减弱摆脱经济困局所需要的改革承诺。

此外，股市估值可能也是个问题。日股未来12个月市盈率(本益比，P/E ratio)为14.3，低于10年平均值，不过在全球仅次于墨西哥。

长期来看，日本企业也将必需提高获利能力。以MSCI指数来看，日本股东权益报酬率(ROE)为8%，是美股的一半，欧股则有12%。

F&C Investments主管Paul Niven说，“虽然是后见之明，不过我们可以很公平地说，安倍经济学的热情盖过了短期内真正可能实现的内容。”

Niven已将其日本市场的超配部位减半。

“政府挹注的庞大流动性虽有助于消费及房地产市场，但资本支出尚未出现好转，而日圆走势仍然震荡。”(完)

(编译 李爽/李婷仪 审校 于春红/张明钧)

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