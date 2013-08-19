焦点：投资者或已从今年最大投资题材中赚取最丰厚利润

路透伦敦8月19日 - 投资者可能已经从2013年最大投资题材中赚取了最丰厚的利润。随着发达市场复苏，资金撤出债市的“大轮动”(Great Rotation)以及逃离新兴市场的操作，似乎基本上都已发挥得淋漓尽致。

由于越来越多的人加入，这些策略开始显得疲惫，资产经理人可能没有什么进一步追捧的动机，特别是考虑到马上就要进入通常来讲相对动荡的9月份。

虽然今年发达国家股市、美元和公债收益率的涨幅特别大，资本流出新兴市场资产的规模也非常高，但这些都是很多资产经理人从今年一开始就有所准备的。

而一些指标却闪起了“黄灯”。据美银美林调查，基金经理人超配美国股票的水平为10年来第三高。对冲基金正对股票低波动率大举押注，而实际情况是波动率正在从低位回升。

对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月将开始放慢货币宽松步伐的预期，突显投资者的谨慎情绪。这种预期最初在5月浮现时，曾触发美元和美债收益率大涨，并让新兴市场资产面临抛压。

“我们一直在说，要注意流动性缺口，”巴黎法国兴业银行资深全球资产配置分析师Arthur van Slooten说。“股市已经大幅上扬了，但我们感到市场上肯定有一些自满情绪。”

“我们一直很谨慎。受联储缩减购债影响，可能有一段苦日子要过。有理由选择更侧重避险的资产组合。”

根据法国兴业银行，对冲基金做空波动性的仓位已经达到极高的水准。

对冲基金针对股票市场“恐慌指标”波动性指数.VIX建立的空头合约已经有104,000口，接近12月时触及的纪录高位。不过，VIX波动性指数在上周触及四个半月低位12%以下之后，已经跳涨至14.7%。

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS有可能连续第二周周线收低，而此前是连续六周收涨。

今年迄今，全球股市已经至少吸收了1,750亿美元的新资金，主要流入日本.N225和美国.SPX两地表现名列前矛的股市。美元兑新兴经济体货币则上涨了2.4%。

在这一背景下，美国银行美林的交易模型现在给出了短期内“沽空”北美和日本股市、“买入”新兴市场资产的交易信号。

“考虑到大轮动现在成为了共识，我们认为夏季结束时的正确策略是利用近期债券、新兴市场和黄金的下跌，来作为短期的购买契机。”美国银行美林首席投资策略师Michael Hartnett在致客户报告中表示。

**新兴市场或好转**

发达市场表现超过新兴市场成为今年的另一流行主题，投资者所持新兴市场股票曝险触及12年低位。

但工业经济体复苏以及商品价格走高，也引发对新兴世界可能再度受惠于西方国家需求增长的预期。

汤森路透-Jefferies CRB指数.TRJCRB周五创四个月新高。

“西方需求增速会再度发力，尽管有一段滞后期，但将成为新兴市场以及欧元区的增长引擎，发达市场的经常账赤字可能会再度出现，”野村在给客户的报告中称。

“事实上，如果要从西方复苏这一趋势假设受惠，新兴市场和欧元区股票可能会与周期性的大宗商品一起成为成本最低的获利管道。”(完)

(编译 艾茂林/洪曦/石冠兰 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。