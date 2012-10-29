投资焦点：押注政策本身 而非政策的成功

路透伦敦10月26日电---全球投资者似乎很乐於利用各家央行的经济复兴政策,却未必相信这些政策最终能够成功.

从本周与财报相关的市场焦虑中就可发现,对全球经济可持续复苏的信心依然很不充足.

若不是10月MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS与标普500股指中的美国绩优股自5月来料首次下跌,西方股市在政策推动下今年可能录得强劲的两位数增长.

但与历史上有过的10月恐慌相比,这个月1-2%的波动幅度显得微乎其微.

本周美国1987年"黑色星期一"股灾迎来第25周年,美股在当年的10月暴跌22%,而在2008年雷曼兄弟倒闭後的那个10月,也下跌了约17%.

如果说,投资者今年以来一直很乐於借助央行宽松措施破浪前行,他们对於这些政策能否成功依然存在怀疑.美国、欧元区与英国央行近期均推出了资产购买措施,日本央行可能也将再次采取行动.

包括英美两国第三季国内生产总值(GDP)等经济数据意外利好,加上中国或东亚最新出口数据显示经济有触底迹象,这些都可能成为支持看多的好理由.不过,市场仍然气氛审慎.

固定受益市场的走势最能表现出这一点.

鉴於官方利率守在近零水平,且主要央行直接扶助许多重要主权债券和资产抵押债券市场,在流动性闸口全开之时,投资者争先恐後地争抢任何形式的额外收益.

从新兴国家主权债、公司债,到西方垃圾级债券,各类资产需求大增,收益率溢价几乎全线遭到压缩.以美元计价的高收益新债今年销售规模大增近40%,刷新已达约2,680亿美元的全年纪录.

这类追求收益的操作甚至蔓延到因金融危机而惹上污名的企业贷款债权证券化受益证券(CLO),还令玻利维亚和津巴布韦(尚比亚)等国10年期公债收益率跌破6%.

虽然这暗示风险胃纳很带劲儿,但一些分析师仍对市场这股承担"久期风险"(duration risk)的意愿感到意外.久期风险即未来加息对公债价格带来的风险.

这意味着预期接近零的利率和印钞政策将持续很多年.

而这本身又在假设,央行的促增长或景气恢复政策在同样久的时间内不会取得任何进展.经济缺乏增长对於基础信贷或违约风险将产生何种影响,又是另一个问题.

信用对冲基金Cairn Capital的策略师Graham Neilson表示,这也是投资者日益进行战略性和短期交投的反映."收益压缩过度,需要进行调整,"他称.

"但我们的核心观点是,这场危机对资产负债造成破坏的力度之大和范围之广前所未见.历史告诉我们,如果要从这样的事件中复苏,平均需要八年时间,"他表示.

"景气恢复的转折点会在某个时段出现,但我们现在距此还很远."

另一方面,中期利率风险可能来自很多方面.

比如,巴克莱本周表示,若美国共和党总统候选人罗姆尼下月赢得大选,2015年美联储利率期货将跳涨50个基点,因市场假定他将建议一位更强硬的人物接替2014年卸任的伯南克.(完)

--编译 隋芬/梁睿雪/石冠兰; 审校 李春喜/李婷仪/王冠中

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