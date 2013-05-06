投资焦点：收益至上淹没了通胀之忧

撰稿 Mike Dolan/编译 程琳/王翔琼/李婷仪

路透伦敦5月3日 - 在主要央行宽松政策创造出数万亿(兆)美元计新货币的情况下，金融市场表现却似乎在暗示，对全球通胀抬头的担心是杞人忧天。

过去一个月里，投资者对任何固定收益证券都是趋之若鹜，几乎有卖必买，无论是从美国公债到苹果债券，还是高负债欧元区国家意大利或斯洛文尼亚的公债，甚至是卢旺达等非洲国家首次发行的债券。

现在美国或德国10年期公债收益率(殖利率)才1%多一点，2013年迄今全球高评级公司债的平均发行票息仅为4%，就连斯洛文尼亚或卢旺达的10年期债券，也能以低到荒唐的6-7%的收益率吸引到火爆需求。

Renaissance Capital首席经济学家Charles Robertson称，投资者对固定收益证券的这种狂热追捧令人“叹为观止”，进一步证明“全球债市存在泡沫”。

尽管有着全球经济增长放缓的大背景和对债券的需求，但投资者也在继续购买西方蓝筹股，美国和欧洲的股息收益率平均介于2-4%，同时投资者对收入较低的通胀保值类资产避而远之，例如石油和其他大宗商品等。

华尔街风向标标准普尔500指数.SPX周四再创纪录高位，欧洲风向标泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数.FTEU34月录得连续第11个单月涨幅。石油、黄金和铜价今年则下跌10-15%，原油价格下跌进而对输入型通胀率构成很大的下行压力。

对于上述现象，巴克莱分析师Michael Gavin援引1930年代以来的美国数据做出了一定解释。这些数据显示，经济增长但较为疲弱和通胀偏低的组合，通常会利好股市与债市。

“背后的基本原理是，通胀与产出在经济衰退之后往往会表现疲软，给采取扩张性货币政策留下了充分空间，”Gavin称，“当前环境也是这样。”

**蒸发的通胀**

因此，即便美国、日本和欧洲的央行通过购债或提供低息贷款给银行，持续向全球注入大量新印钞票，但市场长期以来对通胀后果的焦虑情绪却似乎在减退。

单凭全球最新的消费者物价指数(CPI)来判断，就不难看出其中缘由。

欧元区4月年通胀率降至仅1.2%，为逾三年来最低，且远低于欧洲央行接近但低于2%的目标。这为本周欧洲央行的最新降息行动亮起了绿灯。

上个月稍早，中国亦公布3月CPI同比涨幅下降逾1个百分点至2.1%。

而美国CPI增幅不到1%，也低于美联储2%的目标。全球的情况看起来相当一致。

重要的是，通胀预期也在蒸发。

衡量债市中预期通胀的“损盈平衡通胀率”大幅下滑，它是由债券名义收益率(殖利率)减去同期限通胀保值债券收益率得出。

五年期美国公债损盈平衡通胀率仅六周时间就下降了逾0.5个百分点，八个月来首次跌至2%下方。

因此，美联储本周表明不急于削减当前的印钞和购债规模，甚至表示可能增加规模，也就不足为奇了。

**警报解除？**

所以通胀恐慌真的消失了吗？其实不尽然。

资产管理公司富达本周的报告称这纯粹是一种周期循环，投资人应逐步依据不同阶段调整资产组合。

富达称目前可能正好同时是股债的甜蜜点(sweet spot)。不过信用市场的长期愈合，加上全球人口增加导致粮食需求上升，不论是得花上几季或几年，总有一天央行挹注的资金会带来通胀。

鉴于通胀能帮助化解过度的债务，如果不说西方当局会推动物价上涨的话，至少应该会容忍物价升高。富达研究历史案例后的结果显示，美国政府二战后积累的巨额债务在截至1974年的30年里所减少的规模，有23%要归功于通胀。

英国基金公司Legal & General Investment Management (L&G IM)本周的报告更深入探究了通胀背后的结构性因素，认为贸易全球化的长期停滞不前或甚至倒退，最后也会导致西方物价上升。

该公司引用相关数据称，中国及新兴经济体廉价出口品所带来的紧缩效应或已结束。这些数据显示了信贷危机之后全球进口增长的高峰与稳定期。L&G IM称，前述通缩效应在2007年止的10年间帮助把英国通胀率每年降低了约一个百分点。

但万一情况正好相反呢？那就会进入熊市。

一直看空市场的法国兴业银行分析师Albert Edwards说，投资人并没抓到重点，真正风险在于彻底的通缩，即物价的跌跌不休--那么大型的债券和股票投资人都要遭殃。

Edwards认为，央行印钞之举注定失败--就像1990年代的日本一样。

“过去15年来，大多数投资人都不愿去思考西方国家所发生的事件，其情况与1990年代的日本相类似，”他说，“不过美国及欧元区最新的通胀数据，应该已迫使大家正视一个事实--我们只差一次短期衰退，就是日本式的完全通缩了。”(完)

(译文审校 许娜/隋芬)

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