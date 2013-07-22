债券收益率持续升高或最终打击股市

路透伦敦7月19日 - 投资者对近期发达经济体债券收益率走高表示欢迎，将之视为可以提振股市的复苏信号，但如果收益率涨得过高过快，则可能使股市看起来不再那么具有魅力。

收益率升高的幅度和速度是关键。收益率增长过猛，会有重蹈1994年市场崩盘覆辙的风险，当时随着债券收益率飙升，股市遭遇10%的重创。

过去13年来，多数时候收益率逐步走高是利好股市的，因这反映出经济前景向好。但6月末这一关系在两年半来首度打破，债市波动性随着美债收益率攀升而猛增。

法国兴业银行认为，发达市场股市可能承受收益率再增长140个基点左右。

当前，股票基本属于低价买进，因投资者认为股市风险高，持有股票要求获得高回报率。

这个情况反映在异常高的股票风险溢价--即投资人持有股票与持有无风险债券的回报率之差。在发达市场，风险溢价现为5.3%，或530个基点，远高于3.9%的长期平均值。

收益率得上升超过140个基点，才能把风险溢价压低于长期均值--到那个阶段债券才会开始比股票更受人青睐。

用一个类似的模型来说，美国股票可以承受指标收益率上涨约120个基点；日本股票则有较大空间，约为207个基点。

但为了避免引发投资人不安，收益率变化必须是渐进式的。

“以当前的获利成长预期来说，要让股票风险溢价回归正常，债券收益率就必须上升，”法国兴业银行资产配置策略分析师Roland Kaloyan说。

“但不是只有收益率本身回到常轨是重要的，回归的速度也很重要。”

在新兴市场，股市风险溢价落到低于长期均值之前，债券收益率可再上升170个基点。中国市场有363个基点的余裕，而印度债券收益率只要上升26个基点就足以达到平衡点，显然最为脆弱。

贝莱德智库(BlackRock Investment Institute)首席策略师华逸文(Ewen Cameron Watt)认为，在股票变得过于昂贵之前，市场可以适应3-4%的风险溢价。

“目前股市实质收益率约为2-2.5%，股息增长率为5-10%。根据该增长率，只要三四年时间实质收益率就可以达到4%。”

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**担心1994年情况重演**

通常，收益率上升反映经济前景乐观。根据Deutsche Asset & Wealth Management数据，自从2000年来，以月份计算的71%时间里，美国股市回报率为正值，与美债收益率一道上升。

但最近股市波动性增加可能打破这种关系。波动性提高是市场感到不安和对未来不确定的信号。

美银美林Option Volatility Estimate(MOVE)指数本月稍早上升逾一倍，触及两年高位，因收益率升至2.7360%。该指数衡量的是美债一个月隐含波动率。

在此之前，美国收益率在6月四个交易日由2.16%升至2.66%。

“这导致股市振荡，并激发人们对1994年那一幕重演的担忧，”美国银行美林欧洲投资策略师John Bilton表示。

1994年初，美国收益率在四周左右的时间升150个基点，推动标普500指数同期跌10%。之前通胀压力加大促使美联储意外加息。

尽管波动加剧的情况类似，但目前的经济情况略有不同。通胀仍然温和，而且美联储一再表示，其缩减货币刺激举措的计划要取决于经济复苏程度而定，在可预见的未来，货币政策仍将维持宽松。

“无风险利率升势可能远快于股市风险溢价可以消化的速度，”Bilton表示。

“股市可以消化利率逐步上升。但这种速度可能引发动荡。”(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/杜明霞/李爽 审校 张明钧/艾茂林)

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