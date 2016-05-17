美国大型投资者第一季对能源股多空操作各不相同

路透纽约5月16日 - 美国大型投资者对能源股的操作第一季呈现分化，有些减持有些加仓，因油价上下起伏牵动该行业股价。

美国证券交易委员会(SEC)上周五和周一的文件显示，David Tepper的Appaloosa Management及Daniel Loeb的Third Point等对冲基金看多能源板块。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)也对该板块感到乐观，继续持有油管运营商Kinder Morgan(KMI.N)大量股票。

Barry Rosenstein的Jana Partners、国际基金经理人索罗斯的Soros Fund Management和Leon Cooperman的Omega Advisors则出售一些能源企业持股。(完)