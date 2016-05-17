美国大型投资者第一季对能源股多空操作各不相同

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月16日 - 美国大型投资者对能源股的操作第一季呈现分化，有些减持有些加仓，因油价上下起伏牵动该行业股价。
美国证券交易委员会(SEC)上周五和周一的文件显示，David Tepper的Appaloosa Management及Daniel Loeb的Third Point等对冲基金看多能源板块。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)也对该板块感到乐观，继续持有油管运营商Kinder Morgan(KMI.N)大量股票。
Barry Rosenstein的Jana Partners、国际基金经理人索罗斯的Soros Fund Management和Leon Cooperman的Omega Advisors则出售一些能源企业持股。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。