基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
据周二公布的证券文件显示，Leon Cooperman和Steven Einhorn打理的Omega Advisors将保险经纪信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)的持仓规模较前季提高了343%，并在投资组合中新添加了地方性银行Renasant Corp。
自去年11月份特朗普胜选以来，信保人寿和Renasant的累计涨幅已经不低于16%，而标准普尔500指数的同期涨幅为9.6%。
美国最大的维权投资者之一Jana Partners在其投资组合中新增六只医疗保健类股，并将另外11只股票的持仓规模提高了不少于50%，这其中包括Nuvasive Inc和Acadia Pharmaceuticals Inc这样的生物科技股。Acadia自特朗普胜选日以来累计上涨72%，Nuvasive上涨24%。
据文件显示，David Tepper打理下的Appaloosa Asset Management将制药公司艾尔建(Allergan)的持仓比例提高到原来的三倍至15.8%。该公司股价自11月8日选举以来累计上涨24.6%。
与此同时，根据研究公司Hedge Fund Research，股票对冲基金1月上涨2.1%，为该产业2013年以来最佳开年表现。该研究公司还称，第四季末对冲基金管理的资产总额达到3.02万亿美元，首次超过3万亿。
特朗普政府预计将放松金融监管，这推动标准普尔500指数中的金融类股自总统选举日以来跳涨22.3%。在此期间，医药股也因特朗普承诺加快药物审批而走高。
提交美国美国证券交易委员会(SEC)的所谓13F文件，包含有基金管理公司每季公布的股票持仓信息。投资者密切关注这些信息，以判断知名对冲基金经理正在买进卖出哪些股票。不过这些文件都是回顾性的，而且是在当季结束45天后才公布，届时这些基金或许可能早已出脱或者又增持了这些股票。
虽然文件中包含的持仓信息并未反映1月的交易活动，但基金经理曾表示他们将持续相同方向的操作。
不过，并非所有对冲基金经理都能做出精明的押注。
Tiger Global在第四季出清持有的苹果股票，第三季时苹果股票在其投资组合中的占比为5.8%。然而苹果股价周二触及纪录高位，今年初以来累计上涨16.5%。
同期巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦则增持苹果股票近三倍，在其投资组合中的占比达到4.5%。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 孙茉莉/张荻)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。