基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜

路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。

据周二公布的证券文件显示，Leon Cooperman和Steven Einhorn打理的Omega Advisors将保险经纪信保人寿(Fidelity & Guaranty Life)的持仓规模较前季提高了343%，并在投资组合中新添加了地方性银行Renasant Corp。

自去年11月份特朗普胜选以来，信保人寿和Renasant的累计涨幅已经不低于16%，而标准普尔500指数的同期涨幅为9.6%。

美国最大的维权投资者之一Jana Partners在其投资组合中新增六只医疗保健类股，并将另外11只股票的持仓规模提高了不少于50%，这其中包括Nuvasive Inc和Acadia Pharmaceuticals Inc这样的生物科技股。Acadia自特朗普胜选日以来累计上涨72%，Nuvasive上涨24%。

据文件显示，David Tepper打理下的Appaloosa Asset Management将制药公司艾尔建(Allergan)的持仓比例提高到原来的三倍至15.8%。该公司股价自11月8日选举以来累计上涨24.6%。

与此同时，根据研究公司Hedge Fund Research，股票对冲基金1月上涨2.1%，为该产业2013年以来最佳开年表现。该研究公司还称，第四季末对冲基金管理的资产总额达到3.02万亿美元，首次超过3万亿。

特朗普政府预计将放松金融监管，这推动标准普尔500指数中的金融类股自总统选举日以来跳涨22.3%。在此期间，医药股也因特朗普承诺加快药物审批而走高。

提交美国美国证券交易委员会(SEC)的所谓13F文件，包含有基金管理公司每季公布的股票持仓信息。投资者密切关注这些信息，以判断知名对冲基金经理正在买进卖出哪些股票。不过这些文件都是回顾性的，而且是在当季结束45天后才公布，届时这些基金或许可能早已出脱或者又增持了这些股票。

虽然文件中包含的持仓信息并未反映1月的交易活动，但基金经理曾表示他们将持续相同方向的操作。

不过，并非所有对冲基金经理都能做出精明的押注。

Tiger Global在第四季出清持有的苹果股票，第三季时苹果股票在其投资组合中的占比为5.8%。然而苹果股价周二触及纪录高位，今年初以来累计上涨16.5%。