一周经济焦点：投资者将全球成长希望寄托于中美 对欧洲信心低落

2014年6月9日在雅典拍到的欧盟与希腊旗帜。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透法兰克福7月27日 - 由于俄罗斯面临更加严厉制裁的前景打击对欧洲的信心，投资者寄望美国和中国将支撑全球经济成长。

美国周三公布的国内生产总值(GDP)以及周五公布的就业数据，将帮助市场判断该国经济反弹的力度，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)回归更传统货币政策的可能速度。美联储周二和周三将开会。

“美国-中国的情况看起来更加鼓舞人心，”荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示，“欧洲央行的举措，应会助推欧元区经济增长，但会有6-12个月的滞后。”

马航客机稍早在乌克兰东部坠毁，让德国等欧洲国家除了改变长期以来的消极立场，并对俄罗斯实施更加严厉的制裁外，别无选择。

本周初，欧盟外交官员预计将敲定对俄罗斯的制裁举措，可能包括禁止俄罗斯国有银行进入欧盟资本市场，并禁止向俄罗斯销售武器，同时限制对俄提供能源技术。

从全球来看，这些举措给欧洲造成的冲击最大，加重俄罗斯以及整个欧洲的经济问题。俄罗斯的多数贸易活动都是在欧洲。

国际货币基金组织(IMF)上周下调全球经济成长预估，表示制裁举措将使俄罗斯国内的投资“降温”。

马航飞机坠毁事件以来，德国企业信心进一步下滑。德国在欧盟出口中的占比超过了四分之一。

欲浏览乌克兰危机期间德国企业信心图表，请点击：link.reuters.com/duh52w

“形势非常危险，”全球最大的基金投资者之一--德国安联旗下首席分析师Michael Heise称。

“紧张局势升级将给经济造成巨大风险，”他称，并警告尤其会冲击信心。“若进一步制裁，恐将带来巨大的风险，尽管人们必须接受，有必要发出那种明确的(外交)信号。”

**美国GDP料反弹**

对欧元区来说危机来的时间有点微妙，恰好赶上刚刚开始的复苏有些放慢之时。周四投资者将迎来欧元区通胀数据，目前通胀率已远低于欧洲央行目标。

加之在欧洲经济体中表现还算比较好的英国，也面临着制裁俄罗斯所带来的冲击，全球经济增长前景可能还要取决于美国和中国的表现。

“我们认为美国GDP将会反弹，”荷兰国际集团(ING)的Knightley称。路透调查预测今年第二季GDP增长环比年率将升至3%。

中国政府发布的数据料证实该国经济增长在7月加速，此前政府采取降低银行存款准备金等措施，鼓励对企业放贷。

中国经济第二季增长7.5%，然而拖累增长的因素与欧洲相似，包括房价下跌，以及地方政府负债水平高。

分析师认为，需要在长期内采取全面整改大型国企等深入改革措施，来实现政府的经济增长目标。

这使得市场仍关注美联储将以多快的速度撤回刺激举措。这些举措向全球市场注入廉价资金，促使投资者增加冒险。

美联储周二将进行为期两天会议，但预料不会有政策改变。

本月稍早时，美联储主席叶伦暗示，在金融危机的影响“完全消退”之前，她将保持货币政策宽松。

但一些分析师说，为了避免激起市场泡沫，美联储可能不得不采取更严苛的做法。

“人们担心美联储可能比预期的时间更早升息，”上海华宝信托分析师Nie Wen对路透说。他预计美联储最快在明年初升息。

德国安联的Michael Heise警告称，超低利率维持太久的话蕴含一个重大风险。

“如果各央行的宽松政策实行太久，景气可以繁荣...也可能出现相当大的修正。”

阿根廷将在下周寻求与要求全额偿付债券的债权人达成协议。从此事可以看出，金融决策者面临的棘手局面。

阿根廷总统费尔南德斯毫不退让的立场，似将显示阿根廷将坚持主张到底。如果与这些债权人的谈判破裂，阿根廷将面临12年内的第二度违约。(完)

(编译 杜明霞/许娜/王翔琼/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)

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