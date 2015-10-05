投资焦点：负面消息不断 “作多欧洲”股票交易策略步履维艰

2014年8月7日在法兰克福拍到的欧元标识。 REUTERS/Ralph Orlowski

* 经纪商和基金公司仍相对看多

* 不过财报季压力逐渐加大

* 在过去20周中，有18周呈现资金净流入

路透伦敦/米兰10月2日 - 尽管欧洲股市在今年夏季走势逆转大跌，并创下2011年以来最差季度表现，但寄望于从地区经济复苏中受惠的投资人仍未放弃“买入欧洲”的股票交易策略。欧洲央行挹注大量资金，拉动经济出现复苏。

欧洲股市看来充斥着一派乐观看多的氛围，根据美银美林的数据，欧股在过去20周中有18周呈现资金净流入；但在这样的表象之下，有一股不安气氛，认为欧洲企业要兑现先前为留住投资者而作出的获利增长承诺，时间已经不够。

欧洲复苏的证据不胜枚举：经济景气指数处于四年高位，汽车销量录得两位数增幅，借贷和信用环境也在改善。欧元和油价近期走坚，不过总体仍偏低。

但这些肯定还不足以保护欧股免受中国经济放缓引发的新兴市场恐慌情绪冲击。根据花旗的研究，STOXX Europe 600指数中约有450支成分股今年迄今跌幅超过10%，大约230支成分股下跌超过20%。

一些曾是高价绩优股的企业近期表现也如同当头棒喝。例如，商品集团嘉能可(Glencore)(GLEN.L)最近的股价单日波动幅度最高达到30%，而汽车制造商大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的排放测试作弊丑闻也推动其股价跌至四年低点。

但年内迄今欧洲股市的表现优于新兴市场、美国以及全球股市。即便考虑到能源企业获利可能接近腰斩，欧洲企业获利今年料仍增长7.6%左右。乐观者认为，欧股仍将大幅反弹。

“估值已经回至平均水准，企业获利能力有增长潜力，”AXA IM投资组合经理Gilles Guibout表示。其并称欧洲央行货币刺激举措提供了良好支撑。“完全有理由投资欧股。”

据巴克莱的研究，估值可能不是非常低廉，但以市盈率来看，欧股比美股低，而且一些面向国内市场的欧元区股票相对估值还处在主权债危机期间的低位。

几家券商和基金公司称，银行业者有更多削减成本的机会，还有一些人追捧科技股。

“投资者应抓住最近的修正机会，重新布局欧洲股市，”花旗策略师Jonathan Stubbs在给客户的报告中称，比如西班牙桑坦德银行 (SAN.MC)、意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)等银行股，保险商Aegon (AEGN.AS)和英国英杰华集团(Aviva) (AV.L)。

据怀疑论者认为，最大的风险当属目前新兴市场的下滑，且信贷利差扩大益发严峻足以侵蚀掉获利。

Miton资产管理公司资产部共同经理人David Jane说道：“以前我们总是有免费资金和QE(央行宽松政策)。现在，则更多是‘我得赚到钱’。”

“要想适切地看多未来前景，你要么需要一个契机，要么是能看到成功的获利模式。”

目前来看，投资人在经历一个痛苦的夏季后，第四季倒是个投资欧洲的良机--即使企业兑现获利承诺的压力升高。

美银美林分析师在客户报告中称：“一直以来我们认为这是一个增长上的冲击...发达国家将会安然度过。”

“无论是布局还是人气均表明，大举抛售这一最糟糕的时候已经结束了。”(完)