《基金产业分析》养老基金从利率上升的阴云后看到一线曙光

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
极低的收益率不仅压低了以持有债券为主的基金的资产回报率，也导致负债核算的数字更大，因市场认为养老基金需要更多资产来支付退休人员--这需要参与养老金计划的公司拿出更多现金。
所以公债收益率反弹令人如释重负。
据Aon Hewitt计算，英国富时350指数公司养老金计划的累积赤字从5月2日的860亿英镑(1,320亿美元)下降至周五的650亿英镑。
更为引人注目的是，经计算，参与公司将养老金负债转移给保险公司或银行的费用--参照政府公债而非公司债收益率--在同期减少约1,000亿英镑，成为3,200亿英镑。
对整个市场而言，还有一个好消息在于，收益率的转变可能意味着养老金将在未来市场波动中扮演维持稳定的角色。
随着收益率上升，更为敏感的养老基金将甚至可能购买更多债券，以快速锁定较高的长期利率。在未来10年的退休高峰期内，由于监管者和出资方施压要求其更好地匹配负债，这类养老基金仍会趋于规避风险。
“我们为规避风险而压抑的需求已经持续了太久，”Aon Hewitt的Wesbroom表示。
“虽然这不是债市向股市的‘大转移’，但我们可以看到养老基金的‘反转’。”(完) (编译 兰秀娟/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/许娜/侯向明)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。