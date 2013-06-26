《基金产业分析》养老基金从利率上升的阴云后看到一线曙光

极低的收益率不仅压低了以持有债券为主的基金的资产回报率，也导致负债核算的数字更大，因市场认为养老基金需要更多资产来支付退休人员--这需要参与养老金计划的公司拿出更多现金。

所以公债收益率反弹令人如释重负。

据Aon Hewitt计算，英国富时350指数公司养老金计划的累积赤字从5月2日的860亿英镑(1,320亿美元)下降至周五的650亿英镑。

更为引人注目的是，经计算，参与公司将养老金负债转移给保险公司或银行的费用--参照政府公债而非公司债收益率--在同期减少约1,000亿英镑，成为3,200亿英镑。

对整个市场而言，还有一个好消息在于，收益率的转变可能意味着养老金将在未来市场波动中扮演维持稳定的角色。

随着收益率上升，更为敏感的养老基金将甚至可能购买更多债券，以快速锁定较高的长期利率。在未来10年的退休高峰期内，由于监管者和出资方施压要求其更好地匹配负债，这类养老基金仍会趋于规避风险。

“我们为规避风险而压抑的需求已经持续了太久，”Aon Hewitt的Wesbroom表示。