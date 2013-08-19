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货币新闻 | 2013年 8月 19日 星期一 11:24 BJT

《投资焦点》投资者或已从今年最大投资题材中赚取最丰厚利润

**新兴市场或好转**

发达市场表现超过新兴市场成为今年的另一流行主题，投资者所持新兴市场股票曝险触及12年低位。

但工业经济体复苏以及商品价格走高，也引发对新兴世界可能再度受惠于西方国家需求增长的预期。

汤森路透-Jefferies CRB指数 周五创四个月新高。

“西方需求增速会再度发力，尽管有一段滞后期，但将成为新兴市场以及欧元区的增长引擎，发达市场的经常账赤字可能会再度出现，”野村在给客户的报告中称。

“事实上，如果要从西方复苏这一趋势假设受惠，新兴市场和欧元区股票可能会与周期性的大宗商品一起成为成本最低的获利管道。”(完) (编译 艾茂林/洪曦/石冠兰 审校 张明钧)

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