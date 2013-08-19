《投资焦点》投资者或已从今年最大投资题材中赚取最丰厚利润

**新兴市场或好转**

发达市场表现超过新兴市场成为今年的另一流行主题，投资者所持新兴市场股票曝险触及12年低位。

但工业经济体复苏以及商品价格走高，也引发对新兴世界可能再度受惠于西方国家需求增长的预期。

汤森路透-Jefferies CRB指数 周五创四个月新高。

“西方需求增速会再度发力，尽管有一段滞后期，但将成为新兴市场以及欧元区的增长引擎，发达市场的经常账赤字可能会再度出现，”野村在给客户的报告中称。