《欧洲政经分析》投资者忧心意大利选举结果恐破坏欧洲央行支持计划

**或现转机?**

对于许多欧元区空头来说,意大利可能进入政治真空的主要影响,在于将市场定价重新引领至更能反映该地区持续衰退和债务困境的水平,而一些人对OMT援助计画有一定疑虑.

"欧债危机出现了数月不寻常的平静期,我们认为这更像是回到现实而非全新时期,"摩根大通资产管理公司的国际固定收益集团投资组合经理Ian Stealey说,他并指出在更好水平出现前最好远离欧元市场.

"不确定性和波动性至少会重返几周,我们认为意大利10年期(公债收益率)没有理由不再度突破5%,"他称.他指出周二10年期公债收益率升至4.9%,仍远不及2011年危机严重时期逾7%的水位.

"但人们会非常小心,在这个问题上不与欧洲央行对抗."

OMT所设下的种种条件面临公开阻力,使得该计划看起来可能不那么具有恫吓性,但就算欧洲央行没有效法美国、日本和英国直接印钞,仍以具有创意做法在必要时竭力提供流动性.

而且,由于欧元区银行偿还部分去年紧急贷款,欧洲央行的资产规模近期有所收缩,这使得如果有必要间接缓和衰退和撙节痛苦的话,其有更多空间再度推出宽松举措.

"欧洲央行是真正有能力灭火的唯一一家机构.下周欧洲央行可能降息,"Fidelity Worldwide Investment分析师Tristan Cooper称.

他认为意大利的不稳定性可能不像选举结果显示的那么高,而且收益率大幅走高可能为欧元区二线市场带来构成吸引力的买入机会.

"意大利新政府最终形成之后,比较有可能趋于不稳定和低效率,而不会变成异端且激进,"他称."财政纪律可能会基本保留,尽管目前严格的结构性改革已不在议程."

其他人指出,2013年全球经济环境好转,而且相信欧元区已经进行了最大程度的财政削减.他们认为市场震荡正是建立战略性仓位的机会.

"南欧明确投票单纯反对撙节举措,"米兰Pioneer Investments投资长Giordano Lombardo称,他认为正在蓄积动能,现在的方向为出台促进经济成长政策.