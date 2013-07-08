《投资焦点》为什么美债收益率上涨投资者应当感到高兴？

美国热股：达美航空季度获利好于预期，股价上涨2.5%
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
荷兰合作银行预估计，美联储的宽松政策对长期利率的影响力，相当于每月降息近10个基点。
即使美联储每月只购入650亿美元资产，仍相当于每3-1/3个月降息25个基点。
“所以美联储将继续每月对经济和市场注入新的货币刺激。购债步伐可能进一步放慢，但货币宽松还将持续，”该银行在一份客户报告中表示。
随着经济前景改善，投资者已经开始卖出公用事业和基本食品供应商等防御性股票。防御类股较经济成长类股的表现优势在4月中旬触顶。
“市场的整体主题是寻找收益或收益率，这是上半年的‘甜蜜点’。现在这个主题已经进入尾声，”ING Investment Management的多重资产策略负责人Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。
他认为消费必需品和信息技术(IT)等经济成长类股未来将表现抢眼。
“在当今世界，强劲数据发布过后各国央行都在考虑逐步减少宽松，(先前的)投资策略越来越没有立足之地了。”(完) (编译 李春喜/郑茵/王兴亚/朱晓军；审校 艾茂林)
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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