《投资焦点》为什么美债收益率上涨投资者应当感到高兴？

荷兰合作银行预估计，美联储的宽松政策对长期利率的影响力，相当于每月降息近10个基点。

即使美联储每月只购入650亿美元资产，仍相当于每3-1/3个月降息25个基点。

“所以美联储将继续每月对经济和市场注入新的货币刺激。购债步伐可能进一步放慢，但货币宽松还将持续，”该银行在一份客户报告中表示。

随着经济前景改善，投资者已经开始卖出公用事业和基本食品供应商等防御性股票。防御类股较经济成长类股的表现优势在4月中旬触顶。

“市场的整体主题是寻找收益或收益率，这是上半年的‘甜蜜点’。现在这个主题已经进入尾声，”ING Investment Management的多重资产策略负责人Valentijn van Nieuwenhuijzen表示。

他认为消费必需品和信息技术(IT)等经济成长类股未来将表现抢眼。