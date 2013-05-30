《基金产业分析》ECB若采用负利率将打击货币市场基金，增添金融体系风险

路透伦敦5月29日 - 欧洲央行(ECB)若将利率降至零以下，可能进一步打击已在低利率环境下苦苦支撑的货币市场基金，进而威胁更广泛的金融体系。

货币市场基金是银行和企业短期资金的重要来源，也为投资者提供了除银行之外的其它存放现金的选择，从而帮助金融系统运行得更为顺畅。

但货币市场基金从金融危机爆发以来持续萎缩。根据欧洲央行数据，截至3月底，欧元区货币基金持有的总资产从2011年的1万亿(兆)欧元降至9,290亿欧元。

部分持有风险资产的基金于2008-09年间亏损后，资金从货币市场基金流出；此外，超低利率环境下也很难获得良好的回报。如果利率降为负值，将会加速整体货币市场基金行业的萎缩。

“考虑到持有现金的成本，如果利率降为负值，那么你的回报也会是负。那么(通过货币基金)来管理现金余额的方式将是无效的，”London & Capital的首席投资官Ashok Shah表示。

更坏的消息是，货币市场基金会波及到金融体系，尤其是考虑到这类基金与趸售融资市场联系密切。

这类基金经常买进商业票据或存单--银行或公司发行的极短期、高流动性证券，也在证券回购市场出借商业票据或存单以收取一定费用。

“对于银行系统的影响显然是负面的，”Shah补充道，“我们关注货币市场基金，是因为他们向银行系统提供流动性。他们是使资金在系统内流通的管道。”

欧洲央行总裁德拉吉这个月稍早的谈话令投资人大受震撼，德拉吉表示，欧洲央行已“作好技术面准备”可以将欧洲央行存款利率降至负值，尽管欧洲央行官员对此看法存在分歧。

若存款利率低于零，实际上意味着欧洲央行将对银行存放在央行的隔夜资金收取费用。

根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)追踪的数据，在欧元区注册的货币市场基金在截至4月的六个月期间净流出180亿欧元，五年的净流出规模达到1,790亿欧元。

货币市场基金被视为银行存款的替代品，一向被认为是安全的投资工具，因为货币市场基金以维持资产净值稳定为目标，而且从不赔钱。货币市场基金的基金单位净值通常保持在1美元。

但金融危机已经打击投资人对货币市场基金的信心，因为货币基金不像银行存款一样获得保障。

美国知名货币市场基金Reserve Primary Fund的每股净值在2008年9月跌破1美元，因为此基金投资了雷曼兄弟发行的商业票据。

在欧洲，英国标准人寿保险公司旗下一支货币市场基金在2009年惨遭亏损，因为投资于抵押贷款市场相关有资产担保的证券(ABS)。

为了应对这些事件，欧盟的新规定可能会强制要求大约半数的欧元货币市场基金，拨出一大笔现金准备，以防市场剧烈震荡。

根据新规提案要求，现金缓冲将等于总资产价值的3%，这对货币市场基金将造成沉重的营运成本。

**涟漪效应**

一旦货币市场基金市场萎缩，将对回购市场产生涟漪效应，而回购市场的流动性又会影响政府公债现货交易。公债市场的造市商会在回购市场借入债券，然后在次级市场出售，为市场提供债券流动性。

获得惠誉给予评等的欧元计价货币市场基金，有四分之一资产是投资于回购及其他需要担保品支持的放款工具，例如有资产担保的商业票据。

国际资本市场协会(ICMA)估计，在截至2012年6月底的一年时间，欧洲回购市场萎缩幅度高达11.9%，未偿付回购合约总价值为5.611万亿欧元。

摩根大通策略分析师Nikolaos Panigirtzoglou指出，回购流动性减少，可能导致提供担保品的参与方撤出，使回购市场人士很难在债券现货市场进行交易，连带也影响债市的流动性。

“货币市场基金是回购市场的重要投资者。回购市场很重要，是因为他们等于是为现货债券市场提供流动性。要让市场顺利运作，你需要买方及卖方--一个双向的市场，”他称。

回购及公债市场的剧烈波动，目前引发的问题也已经超出欧元区。

日本央行本月稍早不得不出手干预市场，挹注2.8万亿日圆(276.0亿美元)，以遏止公债价格大跌。日债价格大跌，导致指标债收益率(殖利率)急升至一年高位0.920%。

据摩根大通估算，日本公债收益率曲线每抬高100个基点，日本大型银行就将损失3万亿日圆，相当于一级资本的10%。

“(流动性减少意味着)市场波动可能因而被放大，我们可能会因为商业银行卖出的强化效应，而面临更加频繁的剧烈波动，”Panigirtzoglou称。(完) (编译 石冠兰/蔡美珍; 审校 许娜/沈以文)