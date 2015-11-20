基金产业：11月18日止当周美国股票基金流出22亿美元--理柏

路透纽约11月19日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至11月18日当周美国股票基金流出22亿美元，共同基金投资者连续第二周撤资。

股票上市交易基金(ETF)有10亿美元流入，债券ETF则流入14亿美元，但被共同基金的资金大幅流出所盖过。当前市场焦点为美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在12月升息。

美国和海外股票基金都有资金流出。

“这都是共同基金的资金流出造成的，”理柏研究分析师Pat Keon在报告中表示。

理柏并称，当周货币市场基金流出200亿美元，为4月以来最高，受机构投资者所推动。

该研究机构还称，上周新兴市场股票基金连续第三周出现资金流出。该类基金自11月4日止当周以来共流出16亿美元。