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亚洲 | 2015年 12月 18日 星期五 08:00 BJT

基金产业：美国股票基金12月16日当周流出132亿美元--理柏

路透纽约12月17日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，截至12月16日当周，在美国的股票基金流出132亿美元资金，连续第三周遭遇净赎回。

理柏数据显示，同期应税债券共同基金和美国上市的上市交易基金(ETF)流出154亿美元，投资级债券基金流出创纪录的51美元。

据理柏，低风险货币市场基金当周资金也流出113亿美元，逆转前一周的流入趋势。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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