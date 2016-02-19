更新版 1-基金产业：2月17日止当周美国股票基金流出57亿美元--理柏

标题新闻：意大利金融市场监管机构Consob主席称如流动性足够，西雅那银行国有化后最好保持上市
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路透纽约2月18日 - 基金研究公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月17日止当周美国股票基金流出57亿美元资金，为连续第七周流出。
虽然截至周三美股标准普尔500指数连涨三天，但由于年初表现艰困而且该股指在截至2月11日的五天均跌，投资者仍宁愿削减风险，因此当周股票共同基金和上市交易基金(ETF)资金流出。
“我们仍看到大量资金流出，”理柏研究分析师Pat Keon称，“投资者仍未补进股票。”
美国国内股票基金流出36亿美元，美国以外股票基金流出20亿美元。
同期欧洲股票基金流出12亿美元，创下2014年10月以来最大流出规模。日本股票基金流出7.95亿美元，为连续第三周流出。
投资者涌向避险资产。美国公债基金连续第10周资金流入，专注美国公债的基金吸引到16亿美元新资金。贵金属商品基金流入6.09亿美元，为连续第六周流入。理柏表示，风险相对较低的货币市场基金当周流入17亿美元。
数据显示，投资级债券基金流出11亿美元，过去13周里有12周资金流出。
高收益债基金资金规模基本持平，当周流入6,500万美元。全球债券基金流出3.56亿美元，为连续第13周流出。
整体而言，美国应税债券基金吸引到1.09亿美元新资金，连续第四周资金流入。
虽然债券共同基金流出23亿美元，但债券ETF吸引到同等规模左右的新资金。
能源类基金流入7.85亿美元，为连续第二周吸引到新资金。油价回升增强对长期受挫的能源行业终于触底的观点。(完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。