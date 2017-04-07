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亚洲 | 2017年 4月 7日 星期五 09:38 BJT

基金产业：美国股票基金最近一周流出规模创12月来最大--理柏

路透纽约4月6日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资者最近一周从美国国内股票基金撤资规模创12月以来最大，鉴于美国总统特朗普的经济政策在实施方面面临很多阻碍，他们担忧股价高估。

截至4月5日当周，近120亿美元流出美国股票基金，其中SPDR标准普尔500指数上市交易基金(ETF)流出70亿美元。

股票共同基金流出74亿美元，持续过去两年多数时间的流出态势。

相比之下，投资于海外股市的美国基金流入11亿美元资金。

理柏称，金融业基金最近一周流出3.87亿美元。科技业基金流入4.09亿美元，创2月来最大单周流入规模。

美国应税债券基金流入43亿美元，连续第三周录得资金流入。高收益基金继上个月流出后，本周流入24亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)
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