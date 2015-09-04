基金产业：9月2日止当周美国应税债券基金资金连续第六周流出--理柏

路透纽约9月3日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示 ，9月2日止当周美国基金投资者从应税债券基金撤走43.6亿美元，为连续第六周撤资。

根据理柏数据，与此同时，风险较高的美国高收益“垃圾”债券共同基金流出7.14亿美元；四周平均流出5.08亿美元，为7月中以来最高的四周平均水平。

同期其它许多资产类别也未能从中国引发的市场持续动荡中幸免。

理柏称，位于美国的中国基金资金流出1.8亿美元，为连续第四周流出。美国的新兴市场股票基金流出6.52亿美元，为连续第六周流出；全球债券基金流出1.81亿美元，亦为连续第八周流出。

美国共同股票基金流出8.65亿美元，为第三周流出；但美国股票上市交易基金(ETF)则吸引了48亿美元，此前一周则为流出152亿美元，创2014年8月以来最大单周流出规模。

整体来说，投资美国以外地区的美国股票基金以及专攻美国股票的基金都吸引到新资金，分别流入1,550万和39.3亿美元。

理柏研究分析师Patrick Keon称，“考虑到市场出现的波动，资金流动幅度相对较温和。”