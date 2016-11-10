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亚洲 | 2016年 11月 11日 星期五 07:29 BJT

基金产业：11月9日当周美国通胀保值公债基金流入资金创纪录第二高

路透纽约11月10日 - 汤森路透旗下研究服务公司理柏周四公布的数据显示，美国通胀保值债券基金11月9日当周吸引资金流入10亿美元，为此类基金2002年开始记录以来第二高。

股票基金流入2.65亿美元，为六周来首次流入。专注于美国的股票基金吸引资金流入24亿美元，持有美国以外地区股票的基金流出22亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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