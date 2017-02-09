基金产业：美国应税债券基金最新一周流入75亿美元--理柏

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透纽约2月9日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月8日止当周，美国应税债券基金流入75亿美元，为连续第六周录得资金流入。
数据显示，当周美国股票型基金流入24亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。