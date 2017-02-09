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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:17 BJT

基金产业：美国应税债券基金最新一周流入75亿美元--理柏

路透纽约2月9日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，2月8日止当周，美国应税债券基金流入75亿美元，为连续第六周录得资金流入。

数据显示，当周美国股票型基金流入24亿美元。(完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
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