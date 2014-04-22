《MAGUIRE专栏》早餐桌上的黄金投资机遇

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Gavin Maguire
路透芝加哥4月21日 -猪只感染致命病毒、美国南部的早霜、堪萨斯州小麦种植带及巴西最大的咖啡种植区面临乾旱，已然成为带动多项早餐桌上食物大涨的原因。
自今年年初以来，交易所挂牌的咖啡价格已经大涨80%，制造培根的猪只价格大涨44%，牛奶价格则是上涨25%。再加上柳橙汁及小麦价格各上涨20%，这都造成早餐成本水涨船高，也或可说是投资者未来数月大赚一票的强力投资组合。
早餐投资组合表现图表，请点选：link.reuters.com/qah68v
早餐主要产品的零售价格图表，请点选：link.reuters.com/pah68v
早产主要产品的供需基本面图表，请点选：link.reuters.com/sah68v
**巴西乾旱炒热咖啡价格**
巴西最大的咖啡种植区原本该进入雨季，但如今天候炎热乾旱，这妨碍咖啡生长，同时也不禁令人质疑今年最大咖啡生产国的产出。
刚刚要进入收成期的MinasGerais等重要种植区已经传出乾旱所造成的灾害，产业追踪人士看来正预期未来数周还会有更多损害报告出炉。
有鉴于巴西阿拉比卡产出占全球比重约45%，且占所有咖啡出口比重达25%，巴西产出进一步下修预料将至少支撑短中期的咖啡价格，而咖啡期货今年以来已经录得约80%涨幅。
发达国家咖啡需求基本无弹性的特性意味着，已经在这个市场建立多仓的投资者和交易商认为，即便价格在未来月份持续升高，也不太可能出现消费的骤减。
同样的产出忧虑在糖市场也骤然出现，同样也是最大糖生产国的巴西普遍受干旱影响，糖作物潜在产量受威胁。
但由于巴西最重要生长季仍未来到，因此糖产量是否的确受到严重影响还没有定论。
不过，除非另有别证，许多交易商都预计对糖价走势持谨慎乐观态度，这应在近期到中期支撑甘蔗和精炼糖的价格。
**生猪供应受病毒抑制**
支撑培根市场的是猪流行性腹泻病毒(PEDV)的广泛发病，目前美国有30个州有发病报告，自去年首例报告以来，已有超过500万头仔猪被杀。
由于这一病毒倾向于在仔猪中传染，美国农户几乎没有在近期增加生猪或猪肉生产的可能。因此，生猪的价格已证明能够维持陡峭升势，而今年稍晚上市生猪比稍早价格将有明显溢价。
欲浏览目前及历史生猪远期价格，请点选：
而且，培根、生菜和番茄消费的高峰季节还没到来，届时美国等西方消费者将消费更多数量加培根、生菜和番茄的三文治等。
尽管培根零售价格已经接近纪录高点，但并未完全反映出猪肉价格的涨幅，未来数月预计猪肉价格的涨势会渗透到消费者的生活。
不过培根与咖啡一样，价格上涨预计对消费者需求不会影响太大，因为培根作为沙拉、三明治或早餐的原料，可替代的产品不多。
即便认为猪流行性腹泻病毒(PEDv)的影响已经完全被猪肉价格消化，随着美国进入夏季，仍不能完全排除对生猪和猪肉产品价格会产生影响的其他因素。这应当鼓励投资者和交易员继续持有多仓。
**天气担忧影响小麦和橙汁价格**
在刚过去的冬天，干旱天气使美国主要作物小麦受到影响，随着小麦结束越冬休眠期，进入最后一个阶段的生长状况普遍下降。
自2013年末以来，堪萨斯、俄克拉荷马和德克萨斯州的部分地区旱情急剧加剧，即便充沛的春雨挽救了小麦，但市场普遍认为整体收成会受到不可挽回的损害。
浏览美国旱情分布图，请点选： link.reuters.com/vah68v
此外，近来俄罗斯与乌克兰的紧张局势也给价格提供支撑。乌克兰农户的信贷渠道受阻以及本币贬值，春耕开始时天气仍比较干旱，都增加了2014年收成降低的可能性。
此外，橙汁价格也一直受到天气情况的支撑，此前佛罗里达州柑橘类作物种植带受到2014年初的一场寒流袭击，致使橙汁生产潜力降至1985年左右以来最低。
由于去年美国“橙汁”消费量较2014年产量预期高出逾20万吨，橙汁价格在冰冻天气到来后扶摇直上，预计在可预见的未来仍将保持坚挺，直到足够多的高价进口橙汁出现在美国市场。
今年以来，就连牛奶价格也录得惊人涨幅，因全球需求持续增长而生产却陷入迟滞。
仅中国一国，液态奶的消费量就自2000年以来增长了两倍多，其它新兴市场亦毫不示弱。与此同时，全球主要的牛奶产地--欧盟、印度和美国近几年产量均增长乏力，即便2014年全球贸易和消费似乎有望创下数年高位。
总之，2014年里，随着食材的价格因为五花八门的理由纷纷上涨，作为每天最重要的一餐，早餐的成本看来也将水涨船高。这些市场的投资者今年已经收获丰厚收益。不过，考虑到许多重要食材受到持久的基本面因素支撑，即便是后来进入市场的人，或许也仍能赚到钱。(完)
(编译 张明钧/石冠兰/李春喜/许娜；审校 张荻/高琦/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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