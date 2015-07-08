全球金融：全球资产经理认为未来一年最大的风险来自监管调整--调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦7月7日 - 道富银行周二称，全球资产管理经理认为，监管调整是他们的业务在未来12个月面临的最大风险。
在希腊和中国问题备受关注之际，对亚洲、欧洲和北美400名资产管理经理的调查显示，32%的受访者认为监管风险很可能升高，21%则认为是市场风险。
道富银行向路透公布的数据显示，59%的受访者计划提高对监管合规的投资。
国际性的金融稳定委员会(FSB)将在年底前公布对具有系统重要性资产管理业者的最终监管规则。该计划饱受行业批评，指仅凭规模就对其施以更严格监管。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。