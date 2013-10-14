《焦点》美国预算僵局和政府关门引发新的美联储政策风险

“我们真的有点愈发担忧企业获利前景，美国股市录得非常强劲的走势后已经陷入停顿。你可能开始考虑将资金从美国股市撤出，投向欧洲和日本，”Cole说。

根据美银美林数据，欧洲股市已经连续15周获得资金净流入。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，10月9日止当周，投资者从主要持有美国股票的基金撤资89亿美元，同时向欧洲股票基金投入5.9亿美元资金。

**QE4(第四轮量化宽松)？**

美国预算僵局，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减每月850亿美元的购债速度，或者是否能缩减购债增添了新的不确定性。

这足以让投资者更加谨慎地对待布仓。野村对现金的态度已经从减码改成中性，转为略微加码政府公债，而且对待股票的立场变得更加中性。

Lombard Odier倾向于看涨债券。

“(美国)万一触及债务上限，那么实行更多QE的可能性将很明朗。但是，即便在最可能的情景下--即达成债务协议，因为消费者信心遭受的最新打击以及数据的不确定性，增加QE的可能性也提高，”ombard Odier Asset Management的策略师Salman Ahmed表示。

“我们目前维持对债券的看涨立场。”(完)