《焦点》美国预算僵局和政府关门引发新的美联储政策风险

标题新闻：截至4月11日当周美国货币市场基金资产减少34.6亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选
“我们真的有点愈发担忧企业获利前景，美国股市录得非常强劲的走势后已经陷入停顿。你可能开始考虑将资金从美国股市撤出，投向欧洲和日本，”Cole说。
根据美银美林数据，欧洲股市已经连续15周获得资金净流入。
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，10月9日止当周，投资者从主要持有美国股票的基金撤资89亿美元，同时向欧洲股票基金投入5.9亿美元资金。
**QE4(第四轮量化宽松)？**
美国预算僵局，为美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时缩减每月850亿美元的购债速度，或者是否能缩减购债增添了新的不确定性。
这足以让投资者更加谨慎地对待布仓。野村对现金的态度已经从减码改成中性，转为略微加码政府公债，而且对待股票的立场变得更加中性。
Lombard Odier倾向于看涨债券。
“(美国)万一触及债务上限，那么实行更多QE的可能性将很明朗。但是，即便在最可能的情景下--即达成债务协议，因为消费者信心遭受的最新打击以及数据的不确定性，增加QE的可能性也提高，”ombard Odier Asset Management的策略师Salman Ahmed表示。
“我们目前维持对债券的看涨立场。”(完)
(编译 洪曦/朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 ，欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周三公布：美国3月进口物价较前月下降0.2%，预估为下降0.2%，3月出口物价较前月上升0.2%，预估为上 升0.1%。 美国财政部周三公布，3月美国政府财政预算赤字1,760亿美元，因财政支出超过收入。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选