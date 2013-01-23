《全球投资分析》"大转向"的到来:2013年资金将涌向股市

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
随后在股市大转跌导致基金偿付困难后,一波长达20年的回归债券行动就此展开.
在这波回归债券趋势之下,到2012年时,英国退休基金的债券配比达到43%,是近40年来首次高于股票配比.具体数字或许有高有低,但在全球各地都有类似的大趋势.
Mercer去年对欧洲退休基金调查显示,规模25亿欧元以上的最大型基金之中,策略性股票配比跌到低见24%,而2010年时还有接近40%的水准.
当然,永远不要过分高估法人投资者改变资金配置的速度.监管当局要求提高长期偿付能力准备的压力、社会人口组成的趋势变化、以及托管审察,都是阻止资金配置骤然改变的因素.
但这种缓慢调整的速度,也会导致基金变得迟钝,可能使这些基金在合理时机早已过去之后,还继续买进地球上一些最贵的证券产品.
如果市场起伏涨落或经济风向转变,都不太可能短期内改变这些确定给付制退休基金管理人的操作方法,那还有什么可以做到?
如果发生一次超大型债券危机震撼,或许可以让一些决策者加快脚步,但只要主要央行继续以量化宽松措施,为这些市场提供实质护盘,这就很难实现.
或许以更具说服力的10年前景,可以引起注意.
英国资产管理公司标准人寿投资(SLI)本周就用了这个方式,根据公司自己对未来10年平均通胀率、股利、租金增幅及债券收益率的假设进行估算.
根据估算结果,经通胀调整后,美国、欧洲、及英国公债10年回报率的可能负值,幅度料大过最高的可能正值.
SLI的结论是,长线投资人现在应该转进风险较高的领域,具有不错收益率的股票及房地产--套用SLI投资策略师的形容--以追求"未来10年投资回报的甜蜜点".(完) (编译 隋芬/丁琦/蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)