《全球投资分析》"大转向"的到来:2013年资金将涌向股市

随后在股市大转跌导致基金偿付困难后,一波长达20年的回归债券行动就此展开.

在这波回归债券趋势之下,到2012年时,英国退休基金的债券配比达到43%,是近40年来首次高于股票配比.具体数字或许有高有低,但在全球各地都有类似的大趋势.

Mercer去年对欧洲退休基金调查显示,规模25亿欧元以上的最大型基金之中,策略性股票配比跌到低见24%,而2010年时还有接近40%的水准.

当然,永远不要过分高估法人投资者改变资金配置的速度.监管当局要求提高长期偿付能力准备的压力、社会人口组成的趋势变化、以及托管审察,都是阻止资金配置骤然改变的因素.

但这种缓慢调整的速度,也会导致基金变得迟钝,可能使这些基金在合理时机早已过去之后,还继续买进地球上一些最贵的证券产品.

如果市场起伏涨落或经济风向转变,都不太可能短期内改变这些确定给付制退休基金管理人的操作方法,那还有什么可以做到?

如果发生一次超大型债券危机震撼,或许可以让一些决策者加快脚步,但只要主要央行继续以量化宽松措施,为这些市场提供实质护盘,这就很难实现.

或许以更具说服力的10年前景,可以引起注意.

英国资产管理公司标准人寿投资(SLI)本周就用了这个方式,根据公司自己对未来10年平均通胀率、股利、租金增幅及债券收益率的假设进行估算.

根据估算结果,经通胀调整后,美国、欧洲、及英国公债10年回报率的可能负值,幅度料大过最高的可能正值.