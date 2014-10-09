弘毅并购上海最大民营医院 将继续并购更多医疗服务机构

路透上海10月9日 - 中国知名私募股权投资基金--弘毅投资周四宣布，通过旗下弘和医疗服务集团，并购上海最大民营医院杨思医院，未来还将继续并购一些医疗服务机构，弘毅在医疗产业链的布局正由上游的制药向下游的医院延伸。

弘和医疗服务集团是弘毅专门成立的医疗服务投资和管理平台公司，由原北京大学肿瘤医院副院长张晓鹏出任执行董事兼首席执行官（CEO）。不过公司新闻稿未披露此次并购的具体财务细节，业内人士预期此次并购金额应在亿元人民币级别。

新闻稿引述弘毅投资总裁赵令欢的话称，“我们希望通过弘和这样一个创新...不断收购良好资质和基础的医院，打造一个能够提供连续、系统、高品质健康关爱的医疗服务管理平台。”

张晓鹏亦指出，与杨思的合作，只是弘和的第一步，接下来公司还将继续系统地并购具有较好发展潜力和一定辐射带动效应的医疗服务机构，凝聚和培育一批能力出色、事业心强的医疗服务投资和运营管理专业团队，创造规模效应和协同效应，充分利用资本市场进行价值放大。

国务院去年提出的促进健康服务业发展的若干意见中提到，要加快形成多元办医格局。近期，复星集团、九鼎投资、红杉资本等私募股权投资基金都在纷纷并购或参股国内医疗服务机构。

弘毅投资是联想控股旗下专门从事股权投资及管理业务的公司，目前共管理七期股权投资基金和一期人民币夹层基金，管理资金总规模超过460亿元。弘毅投资的出资人包括中国全国社保基金、中国人寿及高盛(GS.N)、淡马锡等国内外著名投资机构。此前弘毅已投资了石药集团、先声药业、滇虹药业等多家医药企业。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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