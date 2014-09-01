调查：全球投资者对股市态度日趋谨慎 股票平均配比较上月降低

路透伦敦8月29日 - 一份路透调查周五显示，全球投资者8月开始缩减资产组合中的股票配比，因国际紧张局势升级和市场越发认为股票市场即将触顶。

来自美国、英国、欧洲和日本的48位首席投资官与基金经理参与了这份月度调查。结果显示，全球平衡型投资组合的股票平均配置比例从上月的52.5%下降到了50.7%。

这是5月以来的最低股票配比水平，并且较7月份出现180度的大转弯。7月时，股票配比达到逾两年最高位，因股票市场接近月初触及的历史高位。

投资者认为，俄罗斯与乌克兰局势恶化、中东地区的动荡、欧洲经济成长乏力以及美国和英国的加息前景，都让其对股票开始怀有谨慎态度。

“必须承认，地缘政治风险仍有很多。近来欧洲和中国的周期性不确定性状况也有所抬头，”ING Investment Management资产组合专家Steven Steyaert说。

“因此，考虑到股市实际上并未脱离今年高位太远，我们上周决定是时候下调依然偏多的股票仓位了。”

追踪发达经济体股价的MSCI明晟全球指数.MIWO00000PUS目前在1,748点，较7月所及纪录高位1,765.77点下跌不到1%。

投资者还观察美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行动向，寻找他们即将结束宽松货币政策的迹象。

“非传统的货币刺激政策依然存在，继续为股市提供着支撑，但有越来越多的证据表明，在利率政策问题上，我们已经、或者接近走到十字路口，”Berry Asset Management投资长Mark Robinson表示。

在市场较为波动时，投资者将资金从股市撤出，转而投入风险较低的资产中。现金配比从5.6%提高到6%；债券配比从35.2%提升到了35.9%。

房地产在资产组合中的配比也从2%小幅提高到了2.2%。

包括大宗商品、对冲基金和私募股权的另类投资，建议的平均配比也从上月的4.8%上升到了5.1%。

路透对10位英国投资经理的月度调查结果显示，8月股票持仓量从7月的60.1%下跌逾四个百分点，至55.7%。

路透对11位欧洲投资长和基金经理人的调查发现，其平衡投资组合的股票平均建议配比从一个月前的49%降至45.7%，为2013年9月以来最低。

针对12家基金经理机构的调查显示，他们的模型投资组合在配置上没有变化。股票持仓比例仍为56.1%，现金配比处于六年高点，占4.9%。[(完)

(编译 洪曦; 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。