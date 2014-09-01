调查：全球投资者对股市态度日趋谨慎 股票平均配比较上月降低

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦8月29日 - 一份路透调查周五显示，全球投资者8月开始缩减资产组合中的股票配比，因国际紧张局势升级和市场越发认为股票市场即将触顶。
来自美国、英国、欧洲和日本的48位首席投资官与基金经理参与了这份月度调查。结果显示，全球平衡型投资组合的股票平均配置比例从上月的52.5%下降到了50.7%。
这是5月以来的最低股票配比水平，并且较7月份出现180度的大转弯。7月时，股票配比达到逾两年最高位，因股票市场接近月初触及的历史高位。
投资者认为，俄罗斯与乌克兰局势恶化、中东地区的动荡、欧洲经济成长乏力以及美国和英国的加息前景，都让其对股票开始怀有谨慎态度。
“必须承认，地缘政治风险仍有很多。近来欧洲和中国的周期性不确定性状况也有所抬头，”ING Investment Management资产组合专家Steven Steyaert说。
“因此，考虑到股市实际上并未脱离今年高位太远，我们上周决定是时候下调依然偏多的股票仓位了。”
追踪发达经济体股价的MSCI明晟全球指数.MIWO00000PUS目前在1,748点，较7月所及纪录高位1,765.77点下跌不到1%。
投资者还观察美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行动向，寻找他们即将结束宽松货币政策的迹象。
“非传统的货币刺激政策依然存在，继续为股市提供着支撑，但有越来越多的证据表明，在利率政策问题上，我们已经、或者接近走到十字路口，”Berry Asset Management投资长Mark Robinson表示。
在市场较为波动时，投资者将资金从股市撤出，转而投入风险较低的资产中。现金配比从5.6%提高到6%；债券配比从35.2%提升到了35.9%。
房地产在资产组合中的配比也从2%小幅提高到了2.2%。
包括大宗商品、对冲基金和私募股权的另类投资，建议的平均配比也从上月的4.8%上升到了5.1%。
路透对10位英国投资经理的月度调查结果显示，8月股票持仓量从7月的60.1%下跌逾四个百分点，至55.7%。
路透对11位欧洲投资长和基金经理人的调查发现，其平衡投资组合的股票平均建议配比从一个月前的49%降至45.7%，为2013年9月以来最低。
针对12家基金经理机构的调查显示，他们的模型投资组合在配置上没有变化。股票持仓比例仍为56.1%，现金配比处于六年高点，占4.9%。[(完)
(编译 洪曦; 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”