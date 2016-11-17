《路透精英汇》抛却一年前的风险警示 投资者对中国资产青睐有加

图为2014年3月11日资料图片，显示一名男子走在上海浦东金融区。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港/伦敦11月17日 - 一年之前曾有人发出严重警示：中国日益膨胀的公司债和经济放缓势头将酿成一场经济风暴。而现在，全球投资者对中国这个亚洲最大经济体的前景显然更为平静。

全球顶尖资产管理公司和投资策略师们在路透全球投资前景峰会上表示，他们对中国经济前景更加乐观。中国经济增长幅度已连续三个季度稳定在6.7%的水平，银行业坏账也趋平。

迄今为止，日益乐观的人气并未受到特朗普当选美国总统的影响。特朗普曾在竞选活动中威胁称要对中国产品征收贸易关税，他认为中国存在不公平竞争行为。

“为什么现在看法出现重大改变，是因为我们看到增长下滑出现一些放缓迹象，实际上有些人甚至看到经济出现一些稳定，”瑞士信贷(CSGN.S)亚太地区投资长伍泽恩(John Woods)表示。

不过中国企业债达到18万亿美元，相当于GDP的169%，这仍是一个严重问题。

影子信贷尤其是个令人担忧的问题。据国际货币基金组织(IMF)估计，影子信贷和基于这类信贷的金融资产已经迅速增长至GDP的60%。

规模较小的中资银行尤其面临风险，IMF数据显示，一些银行持有的影子资产规模较它们的资本缓冲规模高出三倍。

“实话说，中国市场存在信贷泡沫。就现状来看，会有一些泡沫破裂，”中国民生金融首席财务官汪韧称。

**政治盘算**

但投资者称，中国政府仍拥有足够多的储备来应对，甚至可能在需要时国有化更多的银行业务。

此外，尽管政府债务和个人家庭债务还在逐渐增长，但与发达经济体相比仍然较低。而且不同于美国及其它西方国家的是，中国并不依赖外国资金来偿还债务。

“中国经济中的债务规模一直在迅猛加速，这毋庸置疑，”亚洲保险商友邦保险(1299.HK)首席投资长Mark Konyn称。

“...中国有许多有价值的资产，可以进行债转股置换--从更长期来看，我们更加乐观。”

Royal London资产管理的Trevor Greetham也对中国前景持乐观看法。

“我们不认为企业债是一个问题，尤其是在经济活动不错的情况下。中国经济增长在提速，”他说。(完)