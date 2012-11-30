《路透精英汇》投资者对欧债危机的疑虑减退

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透伦敦11月29日电（记者 Ingrid Melander）--一年时间能带来很大变化。
一年前的路透年度投资展望精英汇上，与会者热议的是，到2012年底的时候欧元区未必还存在，至少未必还有17个成员国了。
但欧元区经历跌宕起伏的一年後仍完好无损，全球投资主管对於欧元区可能分裂的担忧已减退。
在欧盟出台一系列扶持成员国的措施後，投资者重又着眼欧元区资产，这推动意大利10年期借贷成本达到近两年最低，西班牙借贷成本也为3月以来最低。
出席本次路透精英汇的投资主管和策略师广泛预计，一年後欧元区仍将存在，希腊也仍将留在欧元区内。目前美国“财政悬崖”取代欧洲债务危机，成了头号风险。
对冲基金经理辛茨（Michael Hintze）将欧洲情况的改善归功于欧洲央行总裁德拉吉。
德拉吉7月时承诺将不遗余力拯救欧元，此後在9月出台计划购买困境中欧元区国家的债券，为西班牙和意大利提供了保护，这引发了欧股涨势。
辛茨说：“德拉吉非常聪明，他真的懂怎麽来开展游戏。”
辛茨认为欧元区未来还是很可能出现重大失误，但他称欧洲央行购债计划为欧元区赢得了时间。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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