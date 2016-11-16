《路透精英汇》对冲基金Eclectica押注欧盟解体

路透伦敦11月14日 - 苏格兰对冲基金经理人Hugh Hendry周一在路透全球投资展望峰会上表示，他押注欧盟解体，并称该交易将带来30-35%的回报。

Hendry表示欧盟政治问题是2017年最大的市场风险，法国总统大选可能是新一轮市场震荡的触发因素。Hendry是对冲基金Eclectica Asset Management的创始人兼首席投资官，该基金管理约2亿美元资产。

“全球经济面临的最大风险是，欧洲即将发生的严重政治危机，没有解决该危机的货币政策工具，”Hendry说。

Hendry在金融危机最严重的期间扬名，2008年很多同行蒙受巨大损失时，他却取得正回报。

他表示，法国民粹主义领导人、极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)赢得大选的可能性“非常高”，荷兰极右翼政治领袖Geert Wilders的表现也可圈可点。

Hendry表示，押注欧盟解体的交易有三个支撑点，但他只准备谈论其中一个，即10年期意大利公债和德债利差，他预计在压力增加时，该利差将扩大。

Hendry今年稍早开始购买上述利差。该利差周一扩阔至两年高位180个基点，上周特朗普当选美国总统后为153，10月中时为126。

今年稍早市场也曾将该利差作为衡量欧盟稳固程度的指标，当时该利差从英国退欧公投当天的123个基点，猛增到第二天的153个基点。(完)