《独家新闻》世行养老基金投资于煤炭和烟草企业，与该行规则相悖

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透华盛顿5月4日 - 世界银行将规模188亿美元的员工养老基金中部分资金投资于煤炭和烟草业公司，这种做法与该行自己制定的道德和低碳投资规则相悖。
路透看到的世行发给员工的内部文件显示，该行财务主管称，约40%的养老基金参照股指基金进行主动或被动式投资，涵盖与存在环境和健康问题行业相关的企业。
两位要求匿名的世行消息人士，向路透提供了世行员工和经理人内部的讨论文件，以及世行员工做出的研究报告。报告表达了对该基金的担忧，列出了基金投资细节，并质疑该行为什么没有采用社会责任替代选择。
世界银行在发展中国家提供贷款时，拒绝借款者投资于烟草生产，并禁止向火力发电项目的建设提供金融援助，除非是在没有其他选择的最贫困国家。
此前世行养老基金的投资细节情况从未被报导过。
Asset Owners Disclosure Project上周公布报告称，世行养老基金在透明度和管理气候风险方面表现“落后”，这一评价还赶不上British Coal和阿塞拜疆国有石油基金等企业的养老基金。
世行养老基金资产归属于一个单独的法定信托基金，由世行养老金财务委员会(Pension Finance Committee，PFC)管理，该委员会主席为世行财务长，成员来自世行管理层、员工和退休员工。PFC未回复路透的置评请求。
世界银行在致路透的声明中说，该行有责任“以计划受益者的最大利益”来管理养老基金。
世行未对具体的养老基金投资置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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