《路透峰会》高收益债券市场有“一些璀璨的宝石”--Calvert高管

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
路透纽约11月20日 - Calvert投资管理公司旗下固定收益首席投资官Cathy Roy周三称，违约率较低以及美国增长缓慢都意味着，高收益债券仍是诱人的投资领域。
“在这个领域，你可以发现一些璀璨的宝石，”Roy在路透全球投资展望峰会(Reuters Global Investment Outlook Summit)上称。
她表示，通过大量研究分析工作，能够筛除风险最大的高收益债券，并指出：“作为固定收益投资者，我们目前面临的最大挑战是不允许出差错。”
Roy管理着50亿美元左右的投资产品，包括17亿美元的Calvert短存续期收益基金(Calvert Short Duration Income Fund) ，以及去年才推出的Calvert绿色债券基金(Calvert Green Bond Fund) 。
除了高收益债券外，Calvert还打算继续超配有资产担保证券(ABS)和银行债券等其它资产。Roy指出，与其它拥有相似信用评级的资产相比，许多新ABS交易仍具有诱人的收益率。
她表示，在分析交易结构时，“你承担着较多风险”，包括需要决定购买某笔交易中的哪一部分。
不过，由于美联储在2016年以前可能都将按兵不动，这些资产可以帮助投资组合更加多元化，并提高收益。
至于银行方面，Roy表示，已经整顿了自己的资产负债表。她称，如果共和党控制美国参议院使得部分在金融危机后祭出的法规能够放松，那么这些银行可能将会受益。
但Roy表示现在就断言可能会出现哪些具体的变化，还为时尚早，“我很难想象这些变化会是负面因素。这让我们进一步加码。”
她还称Calvert已经降低能源的超配仓位，因为全球经济增长放缓有可能拖累油价进一步下跌。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信