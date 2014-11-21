《路透峰会》顶级基金经理预计美联储很难在2015年加息

路透纽约11月20日 - 顶级基金经理预测美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景：明年将按兵不动。

这是本周参加路透投资展望峰会的顶级基金经理逐渐达成的共识，大多数人怀疑美联储是否能在2015年中、甚至是2015年底开始上调近零利率。

这些基金经理表示，美联储要想这么做，需要美国经济稳步增长、通胀加快以及就业形势改善--例如薪资增长，但这些根本不太可能在2015年实现。

保德信投资(Prudential Investment)旗下基金经理Greg Peters从买方(buy side)角度总结美联储政策前景称，加之还存在欧洲陷入衰退、日本再度衰退以及中国增长不尽人意的风险，所有这些都表明“(美联储加息的)时间要更晚、幅度更小、时间更长”。Peters管理着逾5,340亿美元的固定收益资产。

这与美联储自己的预期、以及那些与美联储观点更加接近的卖方(sell-side)银行业人士的看法相左。

本月的路透调查显示，受访的43名分析师中有24人认为，美联储将于明年6月开始加息，仅有约四分之一的受访者预计美联储将等到9月或更晚行动。

调查结果与美联储最新预期一致。美联储17位高官中有11名预计，联邦基金目标利率将在2015年底前升逾1%。

与分析师和美联储官员相比，基金经理对明年经济成长的看法明显没有那么乐观。许多基金经理预计，经济增速将略高于2%，低于美联储预计的2.6-3%区间，以及分析师普遍预期的3%。

Peters表示，美联储自2006年以来首度升息的时间最早可能是在明年第三季，很有可能推迟到2016年。

当被问到美联储明年可能采取什么行动时，Eaton Vance旗下市政债券部门资深投资组合经理Tom Metzold的回答更加直率：“不会行动。要等到2016年。”

而这并不只是美国基金经理的想法。

巴黎Amundi资产管理公司首席投资官Pascal Blanque称，“我根本不相信美联储会在可预见的未来收紧政策。”该公司管理着1.2万亿(兆)美元的资产。

不过有一名顶级基金经理预计，美联储将很快行动。

贝莱德 旗下固定收益首席投资官Rick Rieder是路透峰会上唯一一位预计美联储将在6月行动的基金经理。

实际上，他更认为美联储甚至会更快采取行动，来帮助储蓄状况恢复正常。