《路透峰会》投资大亨伊坎预计股市三至五年内将有大规模修正

路透11月17日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周一告诉路透，目前预计股市还不会出现大跌，但他仍预期三到五年内将有一波下滑。

“我仍然担心，有一天你将看到几周前那样的跌势，”伊坎周一在纽约的路透全球投资前景峰会上表示，“但不会再涨回来。”

目前标准普尔500指数 较年初水平的涨幅已超过10%，升至2,041点，很多投资者把10月短暂的跌势抛在脑后，称低利率和企业并购热度升温将继续支撑牛市。

但伊坎态度较为忧心，并预计将会转跌。“依我看，问题只在于会何时发生。可能要三年，可能三个月，也可能是三天。但我真的认为，至少未来三到五年会出现一波大规模修正。”

尽管很多投资者认为前景一片明朗，但伊坎认为小心为上。“我们在拥有大量投资组合的条件下，做空标准普尔指数。我们的有利条件是不必太担心对冲基金伙伴，”他在峰会上称。

一年前伊坎接受路透专访时，他的评论曾影响市场下跌，因此他今年特别小心，加上了模糊的大概时间，并指出，有很多他难以预测的变数。

他承认他有可能完全看错，结果市场可能再涨1,000点。但他也指出他在解读市场和投资有数十年的历史，他对的时候比错的时候多。

但现年78岁的伊坎警告，石油企业可能真的正在经历泡沫期。

他承认他较悲观的看法，这阵子在华尔街不是主流，伊坎称“我喜欢当少数。我并不是说去做空那个市场，我是广泛性的描述。”

伊坎称，随着美国石油约在每桶75美元交投，消费者不仅在加油时感觉到油价下跌的影响，在更广泛的方面也感觉到，他认为油价下跌短期内有利于经济。

尽管油价下跌压低能源股，让很多对冲基金措手不及，10月投资回报表现受创，但伊坎称，好处是这些公司可能有天会待价而沽，成为非常诱人的投资。

伊坎及其班底在10家企业董事会列席，能获得美国企业界情况的第一手资料。

“我研究这些财报，发现有些可疑，”他称。这些业绩都是基于公司能以非常低的利率举债，人人都说‘形势一片大好’”。