《路透峰会》2015年美国大型股仍是首选--Voya投资长

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约11月18日 - Voya Investment Management多种资产策略投资长Paul Zemsky周二在路透全球投资前景峰会上称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)调整政策步伐缓慢，公司利润率较高，加上经济增长强劲，将使美国大型类股成为2015年股市最好的选择。
“风险回报最高的将是美国大盘股，”Zemsky称。
Zemsky称，明年美国经济增长可能超过3%，跑赢日本和欧洲发达国家，以及主要新兴国家巴西和俄罗斯。
但他表示，潜在通缩的担忧、油价大跌，以及实质薪资增长迟滞问题将令美联储不会很快升息。
他称，所以美联储在明年第四季之前可能不会升息，或许要等到2016年。
尽管美元升值可能令美国企业的产品和服务更加昂贵不利于出口，令企业营收受损，但同时也能通过降低进口物价，帮助平抑国内通胀风险。
美元指数 今年已经上涨约9.4%。
对于整体市场，美元升值导致的营收下滑很容易预测，但未来升息周期的影响不好说。(完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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